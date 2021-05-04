Bilim Kurulu Üyesi Selma Metintaş, koronavirüsün yeni belirtilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yeni belirtilerin görüldüğünü açıkladı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metintaş, Covid-19 salgınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Covid-19'un farklı klinik tablolarının da giderek artan sıklıkla yaşandığına değinen Metintaş, birçok Covid-19 hastasının bazen ateş, alt solunum yolu belirti ve semptomları yaşamadan önce mide bulantısı, kusma veya ishal gibi gastrointestinal (sindirim sistemi) semptomlar gösterebildiğini ifade etti.
'DERİ BELİRTİLERİ DE GÖRÜLEBİLİR''
Bir çalışmaya göre, koku veya tat kaybının hastaların üçte birinde ve özellikle kadınlarda, orta yaş grubunda daha sık seyrettiğini belirten Metintaş, "Yaklaşık yüzde 20 sıklıkla deri belirtileri de görülebilir. Covid-19 ile ilişkili en yaygın belirtiler makülopapüler (benekli, kabartılı) döküntüler, el ve ayak parmaklarında renksiz lezyonlar ve kurdeşendir. Covid-19 tedavilerinde kullanılan bazı ilaçlar da deride yan etkilere neden olabilmektedir. Hastalık şiddeti ve Covid-19 deri semptomlarının zamanlaması belirsizdir" açıklamasında bulundu.
'BİLDİRİLEN VAKA SAYISI DAHA FAZLA'
Prof. Dr. Metintaş, Kovid-19 ile bulaş olmuş ancak hiç semptom göstermeyen ve henüz semptomatik olmayan hastalarda, SARS-CoV-2 ile infeksiyonu belgeleyen birçok çalışma bulunduğunu kaydetti.
Covid-19 virüsü için RT-PCR testi ve serolojik çalışmalara dayanan mevcut verilerin, asemptomatik enfeksiyonların yaygın olabileceğini, toplam enfeksiyon sayısının muhtemelen bildirilen vaka sayısından daha fazla olduğunu gösterdiğini aktaran Metintaş, şu ifadeleri kullandı:
"Hastalarda semptomların başlangıcından önce akciğer görüntülemesinde anormallikler olabilir. Covid-19 ile mücadelede başarıya ancak toplumun her ferdinin katkısıyla ulaşılabilir. Covid-19 belirtilerini gösteren hastaların hemen RT-PCR testi ile tanı çalışmalarını yaptırmaları, maskelerini takarak kendilerini izole etmeleri hastalık kontrolü için elzem yöntemlerdendir. Covid-19 mücadelesi ancak birlikte ve özveriyle, mücadeleyle kazanılacaktır."
Video Haberler
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi
- Şişli’de bu kadarına da pes dedirten görüntüler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
- Kısıtlamada kan donduran görüntüler!
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı
- 'Asker komutan tarafından öldürüldü' iddiası
- Milyonlarca memuru ilgilendiren karar