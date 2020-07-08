Bilim Kurulu Üyesi'nden Covid-19'a ilişkin önemli kan grubu açıklaması

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:32

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19 ve kan grupları ilişkisine dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

" A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.

Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat."

COVID-19 kan grupları ilişkisi

A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.

Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat pic.twitter.com/OsEGKCCh4x — Ates Kara (@AtesAtesKara) July 7, 2020







