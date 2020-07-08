Bilim Kurulu Üyesi'nden Covid-19'a ilişkin önemli kan grubu açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19 ve kan grupları ilişkisine dair önemli bir paylaşım yaptı. Kara, "A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:32
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19 ve kan grupları ilişkisine dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

" A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.

Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat."




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