Bilim Kurulu Üyesi'nden Covid-19'a ilişkin önemli kan grubu açıklaması
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19 ve kan grupları ilişkisine dair önemli bir paylaşım yaptı. Kara, "A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19 ve kan grupları ilişkisine dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
" A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.
Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat."
COVID-19 kan grupları ilişkisi— Ates Kara (@AtesAtesKara) July 7, 2020
A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.
Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat pic.twitter.com/OsEGKCCh4x
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