Bilim Kurulu, yüz yüze eğitim gündemiyle toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla saat 16:30’da toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da basın açıklaması yapılacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında eğitim gündemiyle toplanıyor. Saat 16.30’da başlayacak toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.
6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi son durum ele alınacak.
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