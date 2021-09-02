Bilim Kurulu, yüz yüze eğitim gündemiyle toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla saat 16:30’da toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da basın açıklaması yapılacak.

AA
02 Eylül 2021 Perşembe, 08:35
Bilim Kurulu, yüz yüze eğitim gündemiyle toplanıyor
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında eğitim gündemiyle toplanıyor. Saat 16.30’da başlayacak toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.

6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi son durum ele alınacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler