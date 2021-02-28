Bilime göre yüz haritasında sivilcenin yeri hangi hastalığa işaret ediyor?

28 Şubat 2021 Pazar, 00:05

Günümüzde en sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alan, hemen her insanın hayatının bir döneminde şikayetçi olduğu yüzümüzün davetsiz misafiri sivilceler, çoğu zaman ‘nasılsa geçer' düşüncesiyle ihmal ediliyor ve kolayca tedavi edilebilecekken yüzde kalıcı iz bırakmaya kadar ilerleyebiliyor.

Bilime göre yüzde çıkan sivilcelerin yerleri, bazı hastalıklara da işaret edebiliyor. İşte yüz haritasında sivilcelerin yerlerine göre anlamları ve tedavi yöntemleri…

AKNE (SİVİLCE) NEDİR?

Akne, kıl köklerinin ve yağ bezlerinin (deri altındaki yağ üreten bezlerin) tıkanmasıyla sonuçlanan ve sivilcelere neden olan yaygın bir cilt durumudur. Eğer vücut çok miktarda sebum üretiyorsa (cildi nemli tutan yağ), ölü deri hücreleri gözeneklerin içine sıkışabilir ve beyaz ya da siyah noktalara neden olabilir. Ciltte yaşayan bakteriler de gözenek içinde sıkışıp kalır, iltihaplı sivilcelerin çıkmasına neden olur. Akne her yaştan insanı etkilemekle birlikte, gençler arasında en yaygın olanıdır.

Sivilce, ergenlik dönemindeki gençlerin yüzde 85’inde görülmekle birlikte 30’lu 40’lı ve daha ileri yaşlarda da görülebilen bir deri hastalığıdır. Tipik bir sivilce, kırmızı renkte ucu sarı iltihaplı veya iltihapsız küçük kabarcıklar, açık komedon denen siyah noktalar ve kapalı komedon denen beyaz küçük kabartılar ve bazen daha iri kist benzeri yapılar şeklindedir. Akne hormonlar, ilaçlar ve karbonhidrat açısından zengin gıdalar tarafından tetiklenebilir veya ağırlaşabilir.

SAÇ İÇİNDE ÇIKAN SİVİLCELER

Kafa derisindeki akne veya kafa derisi foliküliti, en yaygın olan akne türlerinin başında gelir. Bazen bu sivilceler de ağrır ve kabuklanır. Sivilce, gözenekler veya kıl folikülleri tıkandığında ortaya çıkar. Bu, ölü cilt hücreleri, cildi nemlendiren (sebum) doğal olarak oluşan yağ ve bakterilerin gözeneklere girmesi durumunda ortaya çıkabilir. Hücreler gözenekten çıkamaz, bu da çeşitli formlarda akne ile sonuçlanır. Daha şiddetli akne formları daha fazla bakteri içerir. Saç çizgisi boyunca düzenli olarak sivilceler kendini tekrarlıyorsa yüz iyi bir temizleyici ile yıkanmalı ayrıca ayrıca yağ içeren şampuanlardan da uzak durulmalıdır.

YANAKLARDA ÇIKAN SİVİLCELER

Yanaklarda çıkan sivilcelerin en büyük sebebi günlük alınması gereken şeker miktarından daha fazla alınmasıdır. Bunun yanı sıra akciğer ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlıklardan da kaynaklanmaktadır. Kaşların arasında çıkan sivilceler yüksek ihtimalle karaciğer de meydana gelen bir rahatsızlığı işaret etmektedir. Yanaklarda sıklıkla sivilce problemi yaşıyorsanız bu telefon ya da yastık kılıfları nedeniyle de olabilir. Yastık kılıflarınızı en az haftada bir kez değiştirmek ve telefon kullanımından sonra telefonu düzenli olarak silmek tercih edilebilir.

ÇENEDE ÇIKAN SİVİLCELER

Çenede çıkan sivilceler genelde hormonal sebeplidir. Uzmanlara göre bu endokrin sisteminizde bir bozulma olduğu anlamına gelir. Genellikle yağ bezlerini aşırı uyaran ve gözenekleri tıkayan aşırı androjen seviyelerinin bir sonucudur. Hormon seviyeleri adet döngüsü sırasında değişkenlik gösterebilir. Bu değişime bağlı olarak çene ve çevresinde sivilce yani akne oluşumu görülür. Hormon dengesizliğinin bir başka sebebi de beslenme alışkanlıklarıdır. Böyle bir durumda beslenme düzenini değiştirmek önemli bir adım olsa da, mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır.

ALINDA VE BURUNDA ÇIKAN SİVİLCELER

T bölgesinde tekrarlayan sivilceler temel olarak aşırı sebum, yağ üretimi veya stres nedeniyle oluşur. Stres ve yağ üretimi ilişkili olmamakla birlikte, stres sivilcenizi kesinlikle kötüleştirebilir. Alın ve burunda sivilce fark ederseniz, uyumadan önce cildinizi temizlemeyi ve diğer hijyenik uygulamaları denemeyi tercih edebilirsiniz. Müzik dinlemek veya egzersiz yapmak (bir dakika bile olsa) stresi azaltmak için uygulanan doğal yollardandır. Her ne olursa olsun alındaki sivilcelerle oynanmamalıdır. Böyle bir durumda da en etkili yöntem biz uzmana danışmak olacaktır.

Genel olarak akne oluşumuna yol açan sebepler ise 9 maddede şu şekilde sıralabilir:

- Ergenlik

- Kozmetik Ürünler

- Sinir ve stres

- İlaç ve vitaminler

- Sağlıksız beslenme

- Cildin yapısı

- Sigara

- Erken ergenlik

- Polikistik Over Sendromu