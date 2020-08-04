Biliminsanları: Mars'taki su buzulların altında korunmuş olabilir

04 Ağustos 2020 Salı, 10:11

Biliminsanları, Mars yüzeyinde yaptıkları çalışmalar neticesinde vadilere benzer yüzey şekilleri keşfetmiş ve daha fazla araştırdıklarında ise vadiler arasındaki uzun kanalların, bir zamanlar Kızıl Gezegenin yüzeyinde akan nehirlerin kalıntıları olabileceği fikrine inanmışlardı. Ancak yeni bir araştırma, geçmişte gezegende var olan suyun buz formunda ve Kanada Arktik takımadalarındakilere benzer şekilde buz kanallarında muhafaza edilmiş olabileceği fikrini akıllara getirdi.

SU, BUZULLARIN ALTINDA MUHAFAZA EDİLMİŞ OLABİLİR

Araştırmacılara göre, bu durum bir zamanlar Mars'ta yaşanmış olabilecek herhangi bir yaşam formunu açıklayabilmek için daha faydalı olabilir, zira buz tabakaları sunduğu koruma ile altındaki suyun sabit kalmasını sağlar. Bu durumda buzullar, bir zamanlar Mars yüzeyini ısıttığı düşünülen güneş ışınlarına karşı bir bariyer görevi görmüş olabilir.

"DOĞAL BİR DRENAJ SİSTEMİNİN ÜRÜNÜ..."

Nature Geoscience'da yayınlanan araştırmaya liderlik eden Grau Galofre, "Mars vadileri ilk kez keşfedildiğinden bu yana, yani son 40 yıldır, bir zamanlar Mars'ta nehirlerin aktığı ve bu vadilerin de bu tarz aşınmalar ile meydana geldiği varsayılıyordu" dedi ve ekledi, "Ancak Mars'ta yüzlerce vadi var ve birbirinden çok farklı görünüyorlar. Dünyaya da bir uydudan bakarsanız çok sayıda vadi görürsünüz ve onların bazıları nehirler, bazıları da buzullar tarafından oluşturulmuştur ve hepsinin kendine özgü bir şekli vardır."

Galofre ayrıca, "Her şeyi bir araya getirerek, daha önce dikkate alınmayan bir hipotez ortaya koymaya çalıştık: kanallar ve vadi ağları, buz tabakasının altında doğal olarak oluşan bir drenaj sisteminin parçası olabilir" dedi.