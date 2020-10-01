Bilirkişi raporu tamamlandı: 'İzmir'in Çernobil'i yanmaya devam ediyor

01 Ekim 2020 Perşembe, 10:06

İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler sebebiyle risk oluşturan, 2013 yılında bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5,7 milyon TL ceza kesilen Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası, risk oluşturmaya devam ediyor. Bölgede inceleme yapan bilirkişi, tüm verileri bir araya getirerek yeni raporunu tamamladı. Raporda ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin bölgede hala yer aldığı belirtilirken, bu maddelerin doğayı ve insan sağlığını olumsuz etkilediği vurgulandı. Mahalle sakinleri, geceleri toprağın kendiliğinden alev alındığını ve yer yer yanarak dayanılmaz bir koku ve duman oluşturduğunu söyledi. Gün içinde kendiliğinden alev alan toprak, objektiflere de yansıdı. Vatandaşlar, "Kanser oluyoruz, burada yaşayanların çoğu astım hastası" diyerek acil çözüm istedi.

"İZMİRİ ZEHİRLİYOR, TEMİZLENMELİ"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir’in yıllardır en büyük sorunlarından bir olan Aktepe’deki eski kurşun fabrikasının olduğu alanda toprağın zehir kustuğunu, Gaziemirlilerin her gün zehir soluduğunu söyledi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Arda, “Bu bölgeye gittiğinizde nefes almakta zorlanıyorsunuz. Genziniz yanıyor. Bölgede astım ve kanser vakalarının arttığına dair bilgiler geliyor. Sadece Gaziemir’i değil, tüm İzmir’i zehirleyen bu alan artık temizlenmelidir. Lütfen artık sesimizi duyun” dedi. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Gaziemir’de 13 yıl önce tespit edilen eski kurşun döküm fabrikasının bahçesindeki tehlikeli atık ve radyoaktif maddelerin Gaziemir ve İzmir’e zehir saçmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Arda, “Tesisin 70 dönümlük bahçesinde tonlarca nükleer atık tespit edilmişti. Ölçümlerde radyasyon miktarı normal değerin 219 katı çıkmıştı. Uzmanlar; tehlikeli atıkların toprak, hava, suya karışarak hala tehlike saçtığını belirtmişlerdi. Bu atıkların olduğu alan İzmir’in Çernobil’i olarak anılmaya devam ediyor. İlçemizdeki eski kurşun fabrikasında ortaya çıkan, sadece nükleer santrallerde açığa çıkan uranyumun ayrışması sonucu oluşan europium 152-154 bulaşık atıkları, tüm İzmir’i tehdit etmeye devam ediyor. Sadece nükleer santrallerde oluşabilen bu atıklar, ülkemizde kurulu bir nükleer santral bulunmadığı halde oraya nereden ve nasıl geldi? O atıklar 13 yılda neden bilimsel yöntemlere uygun şekilde bertaraf edilmedi? Şimdi de yer altındaki atıklardan için için dumanlar çıkmaya ve çok ağır bir koku yayılmaya başladı. Bölgede yaşayanlar başta olmak üzere tüm İzmir büyük bir risk altında. Buranın temizlenmesi için daha ne bekleniyor? İzmir ve Gaziemir halkının sağlığı için tüm yetkilileri harekete geçmeye çağırıyorum” dedi.

Bu alanın sadece Gaziemir’in sorunu olmadığını da kaydederek “Bu İzmir’in sorunu, ülkenin sorunu. İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger’e de dile getirdik. Tüm yetkili kurumlarla bir masa etrafında toplanmak istiyoruz. Bu sorunu ancak hep birlikte çözebiliriz” diye konuştu.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

11 yıldır mahallede yaşayan Adalet Çalışkan, "Daha dün akşam genzim tıkandı. Hala acıyor. Akşamları duman tütmeye başlıyor. Burada hasta çocuklar var. Kaç kişi kanserden öldü. Geceleri çok pis kokuyor" dedi.

'TOPRAK ZEHİR KUSUYOR'

Mahalle sakinlerinden Hülya Keskin, "Hastalık bu. Toprak zehir kusuyor. Nefes alamıyoruz. Sıcak olduğu için camları açıyoruz. Dışarıda oturamıyoruz ve tıkanıyoruz. Burada çok sayıda kanser olan var. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Yıllardır böyle. Gelmeyen kalmadı ama çaresine bakılamıyor. Toprağa gömülmüş bu atıklar tekrar yanıyor ve toprak o zehri kusuyor" diye konuştu.

Mahallede pek çok astım hastası olduğunu ve bu kişilerin evlerinden çıkamadığını ifade eden Sevim Eren, "Astım hastası olanlar evinden çıkamıyor. Camları açıyoruz, hemen kapatıyoruz. Bu zehir madem kapalı bize nasıl geliyor? Çok gelen oldu ama hiçbir şey çıkmadı. Neden kapatılamıyor bilmiyorum. Temelde Gaziemir'i havaya uçuracak kadar kimyasal madde varmış. Onu da gelip temizlemiyorlar" ifadelerini kullandı.

'YAĞMUR YAĞDIĞINDA SAPSARI ZEHİR GÖRÜYORUZ'

Mahallede yaşayan astım hastalarından Nihal Ün, "Nefes almakta zorlanıyorum. Sabahları kalktığımda öksürüyorum. Doktor, 'Astım başlangıcı' dedi. Bu zehir nedeniyle yağmur yağdığında toprakta sapsarı, 'zehir 'görüyoruz. Bu dağlar yanıyor zaten. Belki havaya da uçabiliriz. Mahallemizde çok hasta var. Astım, bronşit çok fazla. Çocuklar çıkıp sokakta oynayamıyor" dedi.

'ÇERNOBİL DEVAM EDİYOR'

Eski kurşun fabrikasının hemen yanındaki arsanın ortaklarından Avukat Levent Baghaki, "Burası 1933 yılında bize dededen kalan bir yerdi. Burada hem kimyasal hem radyoaktif kirlilik var. Buradaki element doğada bulunan bir element değil, laboratuvarda üretilmiş bir element. Kanserler, düşükler görülüyor. Raporlarda bunlar mevcut. Biz bir an önce buranın temizlenmesini istiyoruz. Yeni bilirkişi raporunda bütün araştırmalar sunuldu. Bu raporda risklerin devam ettiği söyleniyor. Sadece insan değil hayvan sağlığını bile etkiliyor. Çernobil burada devam ediyor. Kimyasal elementler yağmur yağdığı zaman reaksiyona giriyor ve burada yangınlar oluyor" diye konuştu.

90 yaşındaki Mehmet Özoğuzlar ise, "Ben buraya geldiğimde 17 yaşındaydım. Bu boğaz zeytin doluydu. Badem, yemiş ağaçları vardı. Burada dere vardı, ağaçları da fabrikanın zehri yok etti" dedi.