Bilkent Üniversitesi’nden ilginç kopya önlemleri

20 Aralık 2020 Pazar, 15:37

Ankara'da İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, online yapılacak final sınavlarında kopya çekilmesine karşı “onur yemini” edilmesini istedi. Öğrencilere gönderilen mesajda, boş bir kağıda el yazısıyla kopya çekmeyeceklerine dair “onur yemini” yazıp, öğrenci numaraları ve imzalarıyla üniversiteye mail atmaları gerektiğini bildirdi. Üniversitenin yazılmasını istediği “onur yemini” metni şöyle:

“Final sınavlarım için sunacağım çalışmanın tamamen bana ait olacağına şeref sözü veriyorum. Herhangi bir kaynaktan herhangi bir yetkisiz yardım almayacağım ve başkalarına bu tür bir yardım sağlamayacağım. Herhangi bir dürüstlük ihlalinin disiplin soruşturmasıyla sonuçlanacağını ve ağır cezalara yol açabileceğini anlıyor ve kabul ediyorum.”

DAHA ÖNCE DE AYNA GÖNDERMİŞLERDİ

Bilkent Üniversitesi, öğrencilere online final sınavlarında öğrencinin odasının tamamını görebilmek için ayna göndereceğini duyurmuştu. Öğrencilerden, "Öğrenci Bilgi Edinme Sistemi" olan "STARS" üzerinden aynanın gönderilmesini istedikleri adresi güncellemeleri istenmişti. Öğrenciler, bilgi edinme sistemine girdiklerinde, “Ayna teslim adresi” yazılı bir butonla karşılaşmışlardı. Öğrencilere gönderilen e-postada, “Üniversite, sınavlar için çözüm benimsemeye ve tüm öğrencilerin bir ayna kullanmasını zorunlu kılmaya karar verdi” ifadesi kullanılmıştı.