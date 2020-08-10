Bill Gates: ABD'deki Covid-19 testlerinin çoğu 'çöp'

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:58

WIRED'da konuşan Bill Gates, ABD'deki Covid-19 testlerinin önündeki en büyük engellerden birinin "aptallık" olduğuna inanıyor.

Gates özellikle ABD'deki testlerin çoğunun "tamamen gereksiz" olduğunu çünkü sonuçların ulaşmasının çok uzun sürdüğünü söyledi.

ABD genelinde koronavirüs testlerinin sonuçlarının ulaşmasının düzenli olarak bir haftadan fazla sürüyor ve bu durum, zamanında test verilerine güvenen halk sağlığı yetkililerini sinirlendiriyor.

Gates, test sonuçlarındaki gecikmeler sorulduğunda, "Bu sadece aptallık. ABD'deki tüm testlerin çoğu tamamen çöp, boşa harcanmış" dedi.

Gates, basit bir çözüm olduğunu söyleyerek, tıbbi sağlayıcıların, sonuçları 48 saat içinde ulaştırdığı durumunda testler için ödeme alması gerektiğini belirtti.

ZUCKERBERG YORUMU

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Facebook'taki yanlış bilgilerle mücadele etmek için daha fazlasını yapması gerektiğini öne sürerek, "Mark'ı seviyorum, ama o ve ben aynı fikirlere sahip değiliz" dedi.