Bill Gates, Elon Musk ve Steve Jobs karşılaştırılmasına tepki gösterdi: 'Biri mühendis diğeri dahi'
Yardım çalışmalarıyla tanınan teknoloji milyarderi Bill Gates, “Elon Musk’ın yeni Steve Jobs olduğu” iddialarına yanıt verdi. Ünlü milyarder, “Bu insanları şahsen tanıyorsanız epey basite indirgenmiş bu tür benzetmeler tuhaf görünüyor” dedi.
Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk elektrikli otomobiller ve yeniden kullanılabilir roketlerdeki ilerlemeleri nedeniyle “bir sonraki Steve Jobs” diye anılıyor.
Ancak Bloomberg’e konuşan Bill Gates, bu benzetmeleri tuhaf bulduğunu söylüyor. İki girişimciyi de tanıyan milyarder, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Bu insanları şahsen tanıyorsanız epey basite indirgenmiş bu tür benzetmeler tuhaf görünüyor.
Musk ve Jobs’un çalışma tarzı arasında bazı temel farklılıklar bulunuyor. Elon daha çok, uygulamalı bir mühendis. Steve ise tasarımda, insanları seçmede ve pazarlamada dahiydi. İnsanları bir aynı kefeye koyup böyle karıştırmamalı."
Ağustos’ta Dax Shepard’ın podcast yayınına konuk olan milyarder, Apple’ın kurucu ortağı Jobs hakkında övgü dolu yorumlarda bulunmuştu.
Jobs’un insanları son derece motive eden bir sihirbaz olduğunu söyleyen Gates, "Büyü yaptığını görebiliyorum ve sonra insanlara bakıyorum. Onların da büyülendiğini görüyorum" ifadelerini kullandı.
Gates ayrıca iklim değişikliğini durdurmak için elektrikli araba üretmenin basit bir çözüm olduğunu savunmuştu.
Tesla CEO'su ise Gates'in söz konusu yorumunu eleştirmiş ve "Bu konu hakkında en ufak bir fikri yok" açıklamasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.
Kaynak: Independent Türkçe
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