Bill Gates ve eşi Melinda Gates ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 23:56

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile kendisi ve eşi Melinda Gates'in 27 yıl sonra ayrıldıklarını duyurdu.

Gates, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlişkimiz üzerinde çokça düşündükten ve emek harcadıktan sonra, evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada işleyen bir vakıf kurduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya ve vakıftaki çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz, ancak hayatımızın bir sonraki aşamasından bir çift olarak birlikte devam edebileceğimize artık inanmıyoruz. Bu yeni hayatta gezinmeye başlarken ailemiz için mahremiyet istiyoruz."

Geçen yıl, koronavirüs dünya çapında bir güç haline gelirken Bill Gates, Microsoft'un yönetim kurulundan istifa etti. Melinda Gates ile birlikte kar amacı gütmeyen Bill ve Melinda Gates Vakfı'nda daha fazla zaman geçirmeye başladı. İkisi, 2000 yılında kurulan vakfın eşbaşkanları ve mütevellileridir.

Bill ve Melinda Gates Microsoft'ta tanıştıklarında, Melinda Gates bir yazılım şirketinde pazarlama müdürüydü.