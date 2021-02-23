Bill Gates'ten 'Elon Musk' uyarısı: 'Onun kadar paranız yoksa dikkatli olun'
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates, Bitcoin piyasası ile ilgili yeni açıklamalarda bulunarak, Elon Musk’ın Bitcoin yatırımına karşı BTC sahiplerini uyardı.
Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı Tesla, 2021’de 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıkladı. Microsoft kurucusu Bill Gates, Bloomberg’e verdiği demeçte Tesla’nın Bitcoin hamlesini ve şirketin çevre politikasını değerlendirdi.
"BENİ ENDİŞELENDİRMİYOR"
Bill Gates, Elon Musk ve Bitcoin ikilisi hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Elon’un tonlarca parası var ve çok sofistike biri. O yüzden Elon’un aldığı Bitcoin değerlenmiş mi, değersizleşmiş mi diye endişelenmiyorum. Ama Elon kadar parası olmayan insanlar, bu gibi çılgınlıklara dahil olabilliyor.”
"DİJİTAL PARA İYİ BİR ŞEY"
Gates, Bitcoin’e yatırım yapan herkesin bu kadar zengin olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Eğer Elon kadar paranız yoksa, bence dikkatli olun. Bitcoin çok fazla elektrik harcıyor. Anonim işlem yapılabiliyor, işlemler geri alınamıyor. Gates Foundation da dijital para çalışmaları yapıyor ama bu işlemleri kimin yaptığını görebiliyorsunuz. Dijital para iyi bir şey.”
Bill Gates, geçen haftaki açıklamalarında benzer ifadeler kullanıp yasa dışı kripto para işlemlerine ilişkin endişesini gündeme getirmişti.
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