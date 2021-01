Bill Gates'ten koronavirüs aşısı olduktan sonra açıklama: 'Harika hissediyorum'

Bill Gates, Covid-19 aşısının ilk dozunu aldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gates, "65 yaşında olmanın faydalarından biri de koronavirüs aşısı için uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, aşı çalışmalarına katılan gönüllülere, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd