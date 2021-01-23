Bill Gates'ten koronavirüs aşısı olduktan sonra açıklama: 'Harika hissediyorum'

Microsoft'un kurucusu Bill Gates yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2021 Cumartesi, 10:12
Bill Gates'ten koronavirüs aşısı olduktan sonra açıklama: 'Harika hissediyorum'
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Bill Gates, Covid-19 aşısının ilk dozunu aldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gates, "65 yaşında olmanın faydalarından biri de koronavirüs aşısı için uygun olmam. Bu hafta ilk dozumu aldım ve harika hissediyorum. Bizi bu noktaya getiren tüm bilim insanlarına, aşı çalışmalarına katılan gönüllülere, düzenleyicilere ve önde gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gates, Moderna’nın aşı çalışmalarını desteklemişti.



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