Bill Gates'ten yeni Covid-19 açıklaması: '2022'nin sonuna kadar sürebilir'
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Bill Gates küresel salgının biteceği tarih ile ilgili tahminlerini paylaştı.
ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
Fox News Sunday'e konuşan Gates, pandeminin 2022'nin sonuna kadar sürebiliceğini belirtti. Gates bu tarihin en iyi senaryo olduğu iddiasının da altını çizdi.
Koronavirüs aşısının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini belirten Gates buna rağmen hayatın normale girmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyulacağı iddiasında.
Daha önce Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı"
Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte corona virüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirtmişti.
Gates aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizmişti.
20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, İngiltere'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.
Kaynak: NTV
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
Video Haberler
- İBB ve USTDA arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması
- Müge Anlı'dan yeni Aleyna Çakır açıklaması
- Görüntüleri sosyal medyada gündem olan doktoru üzen olay
- Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil
- Parkta sopa ve kürekle ‘korku’ nöbeti
- Canlı yayında açıkladı: Ben de aynı sorunu yaşıyorum
- Gömüldükten sonra tabutu yakıldı
- Bu köpeğin en büyük zevki sörf yapmak
- Dev dalgalar araçları böyle yuttu
- Otobüste dehşet anları! Maske tartışmasında kan aktı
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak