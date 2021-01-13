‘Billie Holiday’ filminden ilk fragman yayımlandı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 09:20

FilmLoverss'ın aktardığı habere göre, Hulu, ödül sezonunda yayımlamayı planladığı filmden ilk fragmanı paylaştı. Yayımlanan ilk fragmanla birlikte filmin Hulu’da ekrana geleceği tarih de belli oldu: 26 Şubat 2021.

“The United States vs. Billie Holiday”, 2009 yapımı “Acı Bir Hayat Öyküsü” (Precious) filmiyle Oscar’a aday olduktan sonra “The Butler” ve “Empire” gibi yapımlarla adından söz ettiren Lee Daniels’ın imzasını taşıyor. Film, adından anlaşıldığı üzere gelmiş geçmiş en büyük caz sanatçılarından Billie Holiday’in hayatını konu alıyor.

Pulitzer ödüllü Suzan-Lori Parks’ın senaryosunu kaleme aldığı filmde Billie Holiday’in FBI tarafından gizli bir operasyonla hedef hâle getirilmesine ve sanatçının işi ve özel hayatı arasında bir denge kurmaya çalışmasına odaklanılıyor.

Filmde Billie Holiday’i müzisyen kimliğiyle tanınan Andra Day canlandırıyor. Day’e Trevante Rhodes, Da’Vine Joy Randolph, Garrett Hedlund, Rob Morgan, Natasha Lyonne gibi isimler eşlik ediyor.

Temmuz ayında Paramount Pictures’ın haklarını satın almanın eşiğinde olduğu filmin 2021’in Şubat ayında gösterime girmesi, Paramount’un da film için bir Oscar kampanyası yürütmesi bekleniyordu. Ancak pandemi şartlarında bir değişiklik olmayınca Paramount anlaşması gerçekleşmedi. Bu noktada devreye Hulu girdi ve filmin haklarını satın aldı.