BİM’den hileli bal açıklaması

17 Eylül 2020 Perşembe, 15:51

BİM Mağazaları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyurduğu hileli mallar arasında ‘özel ürünleri’ içinde yer alan bir balın da bulunması ardından açıklama yaptı.

Basına yansıyan haberlerde Balarısı Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen Balkaşık Süzme Çiçek Balı (850 gr.) ürününde “C4 Şeker Oranı, Protein ve Hambal Delta C13 değerleri arası fark” sebepli uygunsuzluk tespiti yapıldığı aktarılmıştı.

Konu hakkında BİM’in açıklaması aynen şöyle:

Türkiye’de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş ettiği BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir.

Gazetenizde bahsi geçen Balkaşık Süzme Çiçek Balı (850 gr.) ürününde 1,5 yıl önce üreticinin hammadde alımı aşamasında kontrolden kaçan bir parti balda, saf bal içine şeker kullanıldığı tespitine istinaden BİM tarafından ilgili partiye ait bütün ürünler raflardan kaldırılmıştır. Üretici daha sonrasında hammadde alımı aşamasında kontrollerini artırdığını iletmiştir. Tarafımızca, konunun yakından takip edildiği bu 1,5 yıllık dönemde firmadan alınan bütün ürünler hassasiyetle kontrolden geçirilmiş ve sorunsuz oldukları analizlerle kesinleştikten sonra satışa sunulmuştur.

Ancak, üretici firmanın o dönemde üretmiş olduğu ve raflarımızdan kaldırdığımız ürünlerin bugün Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesinde yer almasının ardından mevcut ürün analizlerinde hiçbir sorun çıkmamasına rağmen, ihtiyaten bu üretici ile ticari ilişki sonlandırılmıştır.

BİM hiçbir zaman müşterilerine hileli, sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır.

Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.