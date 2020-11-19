Bimeks işçileri hakları için direniyor

19 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

4 yıldır tazminatları ve birikmiş maaşları için mücadele eden Bimeks işçileri, düzenledikleri her eylemde gözaltına alınıyor.

Yaklaşık 10 yıl Bimeks Şirketi’nde kasiyer olarak çalışan Dilek Aslan, “Kimse beni işe almıyor. Bimeks’e gençliğimi verdim. Kasiyer olarak çalışıyordum. Hiç oturmadan çalıştığım için artık dizlerim tutmuyor. Fabrika önlerinde kız kardeşimle beraber 20-25 TL kazanabilmek için simit satıyoruz. 2 çocuğum var, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mücadele ediyorum. Evimin 800 TL olan kirasını ödeyemezken, beni bu duruma getirenler villarda lüks hayatlarına devam ediyor. Tazminatlarımızı gasp ettikleri için Vedat Akgiray ve Murat Akgiray hırsızdır. Tarikatlara üyeydiler, sürekli Allah derlerdi ama gelin görün ki hepimizin hakkını yediler. Bir gün de benim evim olacak diye yıllarca çalıştım. Ama hayalimi elimden aldılar” diye konuştu.

‘GEREKİRSE YÜRÜRÜZ’

‘Gerekirse yürürüz’“Tazminatımı istediğim için polisle karşı karşıya geliyorum” diyen Aslan, “48 yaşıma kadar eylem, karakol bilmezdim. Ancak Bimeks’in patronu Vedat Akgiray ve Murat Akgiray yüzünden öğrenmiş oldum. Düzenlediğimiz eylemlerde 5 kere gözaltına alındım. Bir kere de karakolda yattım. En çok korktuğum yere, hakkımı aradığım için götürüldüm. En son yaptığımız eylemde Murat Akgiray bizle alay ederek ‘Altın yumurtlayan tavuk getirin, anca o öder sizin borcunuzu’ dedi. Bu insanları kim koruyor? Hakkımı Bimeks’e bırakmayacağım. Madenciler gibi bizler de hakkımız olanı alacağız. Gerekirse bizler de Ankara’ya yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.