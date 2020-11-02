BİMEKS işçilerine polis müdahalesi: 7 işçiye gözaltı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 19:31

Maaşlarını 2016 yılından itibaren alamayan bin 500 BİMEKS işçisi, açtıkları davaları da kazanmalarına rağmen kendilerine ödeme yapılmayınca bir araya gelerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Şirketin sahiplerinden Vedat Akgiray'ın ders verdiği Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan işçiler basın açıklaması yaptı. Üniversitenin kapısına çadır kurmak isteyen işçilere polis müdahale etti, 7 işçi gözaltına alındı.

"YASALAR AKGİRAYLARA İŞLEMİYOR"

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Emine Soysal, "Hukuk bu hırsızlara işlemiyor, hakkımızı alamıyoruz. Artık yeter! Hırsızlar ellerini kollarını sallayarak ortalıkta gezerken, bizim evlerimize icraların gelmesi hak mı reva mı?" diye sordu. Soysal, şunları söyledi:

"2018 sonu itibarıyla BİMEKS Yönetim Kurulu dağıtılarak biz 1500 BİMEKS işçisinin içeride kalan maaş ve tazminatlarına çöküldü. Davaları kazandık, icra takipleri de yapıldı. Hukuk bu hırsızlara işlemiyor, hakkımızı alamıyoruz. Artık yeter! Tanıdığımız vekilleri devreye sokalım belki oradan bir şey çıkar dedik, kimse elini taşın altına koymadı. Hiçbir siyaset bu hırsızlara bir şey yapmıyor. Artık yeter!

Bizler Türkiye’nin her yerinde birer, ikişer çıkış yolları aramaktan artık vazgeçtik. 1500 BİMEKS işçisi olarak bir araya geldik. Hakkımız olanı sadece kendi mücadelemizle alabileceğimizin farkına vardık. Akgiray’larla biz eşit vatandaş değil miyiz? Hırsızlar ellerini kollarını sallayarak ortalıkta gezerken, bizim evlerimize icraların gelmesi hak mı reva mı? Devlet, siyasi partiler, yasalar Akgiray’lara işlemiyor da bize mi işliyor? Artık yeter! Aylardır Türkiye’nin dört bir yanında sesimizi duyuruyoruz. Akgiray’ların peşinde bir savcı, bir polis yoksa biz peşlerine düşeriz dedik. Evlerinde, ofislerinde, çalıştıkları üniversitelerde tek tek sahtekarlıklarını ifşa ettik. Sesimiz duyuldu ama kimse harekete geçmedi. Artık yeter!"