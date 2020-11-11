Bimeks işçilerine yine gözaltı!

11 Kasım 2020 Çarşamba, 15:43

Bimeks işçileri, maaş ve tazminatlarını alabilmek için işveren Vedat Akgiray’ın akademisyen olduğu Boğaziçi Üniversitesi önünde açıklama yaptı. Üniversitenin kapısı polislerce kapatılırken, işçiler “Vedat Akgiray ders verme, hakkımızı ver” yazılı pankart açtı. İşçiler sık sık “İşçiyiz haklıyız kazanacağız”, “Direne direne kazanacağız” ve “Gemileri yaktık geri dönüş yok” sloganları attı.

İşçiler adına açıklama yapan Emine Soysal, 2016 yılından bu yana maaşlarını alamadıklarını belirterek, 10 farklı ilde suç duyurusunda bulunduklarını aktardı. İşçilerin mağdur olduğunu vurgulayan Soysal, şunları kaydetti:

"Bimeks işçileri olarak yine Boğaziçi Üniversitesi’nin önündeyiz. 1500 Bimeks işçisinin maaş ve tazminatlarını ödemeyen, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nde hala profesörlük yapmakta olan hırsız Vedat Akgiray burada. Abisi ve yeğeniyle birlikte maaş ve tazminatlarımızı gasp etti. 2016 itibarıyla bizler maaşlarımızı alamamaya başladık. Daha sonra Bimeks çalışanlarını kapının önüne koydu. Hepimizin 5 yıl, 10 yıl, 15 yıla kadar alacağı var.

10 farklı ilde Akgiraylar hakkında suç duyurularında bulunduk. Hiçbir devlet yetkilisi çıkıp bir açıklama yapmadı ve yaşananların hesabını sormadı. Biz istiyoruz ki, açtığımız ve kazandığımız davaları lütfen insanlar görsünler. Yürekli savcılar arıyoruz. Hakkımızı aramak için mücadele ediyoruz. Ancak devlet polislerle bizi karşı karşıya getiriyor. Polis bizim muhatabımız değil, biz de onların muhatabı değiliz. Bizim muhatabımız Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü. Bu işi çözmesi için Boğaziçi Üniversitesi’nin sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü hırsız Vedat Akgiray, Boğaziçi Üniversitesinde akademisyenlik yapmaya devam ediyor.

Bimeks diyor ki, ben battım. Eyvallah kardeşim kabul. O zaman iflasını ver. Vermiyorsun. Şaşalı hayatına devam ediyorsun, villalarda oturuyorsunuz. Yetmezmiş gibi villada kirada oturuyorum diyorlar. Biz normal dairemizin kirasını ödeyemiyoruz. Ahmet Akgiray, Özyeğin Üniversitesi’nde ders veriyor. Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesinde ders veriyor. Murat Akgiray battım demesine rağmen, Çekmeköy’de ofisinde ticari hayatına devam ediyor. Kimi niye kandırıyorsunuz. Patronlara soruyorum: İşçileri bu kadar sömürdüğünüz yetmedi mi? Her birimiz 4 yıl boyunca hakkımızı ayrı ayrı aradık davalarımızı kazandık. Ancak diyorlar ki, paramız yok. Olduğu zamanda vermediniz ki.

Vedat Akgiray, Murat Akgiray, Ahmet Akgiray, sizler 1500 Bimeks işçisinin maaş ve tazminatlarını gasp ettiniz. Hukuki olarak haklarımızı aradık, bu haklarımızı vereceksiniz. Bu konuda sorumluluk alması gereken kim varsa, herkes bu sorumluluğu alacak. Üç maymunu oynamaya kimsenin hakkı yok. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne buradan sesleniyorum. Biz dedik ki haklarımızı alana kadar Boğaziçi Üniversite önünde çadır kuracağız. Gözaltına alındık. Ama görüyorsunuz yine buradayız, vazgeçmedik. Çünkü haklıyız."

5 GÖZALTI

Açıklama sonrası oturma eylemine geçen işçilere müdahale eden polis, 5 işçiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan işçilerin isimleri şöyle: Leyla Akıncı, Meliha Mutlu, Dilek Aslan, Bünyamin Bilici ile Umut-Sen Sözcüsü Betül Celep