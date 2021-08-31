BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı

31 Ağustos 2021 Salı, 16:09

"Denetle" Twitter hesabından yapılan paylaşımda, BİM marketlerinde satılan ve üzerinde "Çocuklara satılamaz, verilemez", "Solvent içerir", "Toksik etki" uyarıları bulunan kırtasiye malzemeleri dikkat çekti.

Paylaşımda, tahta kalemlerin üzerinde "Çocuklara satılamaz, verilemez" yazdığı ancak yeni eğitim ve öğretim döneminde ürünlerin satışa sunulmasına tepki gösterildi.

Söz konusu ürünlerin fotoğraflarını paylaşan "Denetle", “Geçen yıl tüm uyarılarımıza rağmen satışı yapılan Solvent içeren tahta kalemleri, bu yıl da okul öncesi sezonda satılıyor. Ürün üzerinde 'Çocuklara satılamaz, verilemez', 'Solvent içerir', 'Toksik etki' uyarıları yer alıyor. Buna dur diyecek var mı?” ifadelerini kullandı.

BİM YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Paylaşımların ardından BİM yönetimi tarafından çalışanlarına yazı gönderildiği ifade edildi.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı: