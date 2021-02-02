Bin TL pandemi ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

02 Şubat 2021 Salı, 11:02

Sosyal yardım ödemeleri sürerken, bin TL pandemi ödemesi başvuruları da devam ediyor. Son olarak 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağı açıklanmış ve 4. faz yerine, başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. Başvuruların E-Devlet'ten T.C Kimlik numarası ile yapıldığı süreçte sonuç sorgulama ve başvuru ekranları E-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor. Peki bin TL sosyal yardım süreci nasıl ilerliyor? Bin TL pandemi ödemesi başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Pandemi döneminde sosyal yardım desteği olarak hayata geçirilen bin TL‘lik yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre de haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

SONUÇ NASIL SORGULANIR?

E-Devlet üzerinden bin TL sosyal yardım parası sorgulamak için, e-Devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Ardından sorgulamak için butona tıklayın. Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer alıyor. Dolayısıyla başvuru tamamlandıktan sonra detaylar başvuru sayfasından görülebiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacak:

-Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

-5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

-5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

-İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

-İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar