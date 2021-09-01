Binlerce Afgan, Pakistan sınırından İran'a geçiyor: "Varış noktası Türkiye"

01 Eylül 2021 Çarşamba, 11:21

Afganistan, Pakistan ve İran sınırlarının birleştiği çölde, dağlar arasından göç eden binlerce Afgan görüntülendi.

Afganların yolculuğu, Afganistan'ın en seyrek nüfuslu eyaleti olan ve büyük ölçüde çöller ve dağlarla kaplı ıssız Nimruz'da başlıyor.

Daily Mail'in aktardığına göre, Avrupa'ya doğru oluşacak olası bir göçmen akınından endişe duyan İngiliz politikacılar için bu görüntüler, "en büyük korkularını" doğruluyor.

"VARIŞ NOKTASI TÜRKİYE"

Habere göre, göç eden kitlenin ilk varış noktası Türkiye olacak. Ancak göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ve İngiltere'ye de ulaşması bekleniyor.

Aynı yolculuğu yakın zamanda yapan bir göçmen, "Bunlar en yoksul insanlar, daha az yürümeyi gerektiren başka yollar da var ama daha pahalı" dedi.

"BU SEFERKİ KAOS"

Bir göçmen, aynı rotadaki yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

"Dört saatten fazla yürüdükten sonra bir vadiye geldik ve karanlığı bekledik. Saat 22.00 civarında İranlılar geldi ve herkesten bir kod veya anahtar kelime istedi. Sonra herkes kaçakçısını bulduktan sonra gruplara ayrıldık, her grubun kendi kaçakçısı vardı. Sonra grup grup İran'a doğru ilerledik. Geçmişte birkaç kez bu yoldan geçtim. Daha önce belki 200 kadar insan vardı ama bu seferki kaostu. Binlerce insan oradaydı. Hamile kadınlar, bebekler, yaşlı erkekler gördüm. Dağların arasında ağlayan bebeklerin yankılanan seslerini hatırlıyorum."

Dün, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Kabil havaalanından tahliyelerin "çok daha büyük bir insani krizin" sadece başlangıcı olduğunu söyledi.

Grandi, "Geçtiğimiz günlerde Kabil havaalanındaki sahneler, binlerce Afgan'ın korkusu ve çaresizliği karşısında dünya çapında bir merhamet duygusu oluşmasına yol açtı" dedi.