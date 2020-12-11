Binlerce çocuğa zekâ geriliği yaftası

11 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin (RAM) sınır zekâya sahip çocuklara, “hafif zekâ geriliği” raporu verdiği ortaya çıktı. Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube’nin raporuna göre, MEB’in yönetmeliğindeki eksiklikten kaynaklanan uygulama nedeniyle, alacağı eğitim ile gelişim gösterebilecek çocuklar, yanlış bir eğitime tabi tutuluyor ve “zekâ geriliği” varmış gibi yaftalanıyor.

Raporda, özel eğitim alan bu çocuklar için eğitim veren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne devlet tarafından ek ücret ödendiğine de dikkat çekiliyor. Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube, sınır zekâya sahip çocuklar ile hafif zekâ geriliği bulunan çocuklara ilişkin hazırladığı rapor ile sınır zekâya sahip çocuklara, “hafif zeka geriliği” raporu verildiğini ortaya çıkardı.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların, okul içinde ve dışında destek eğitimi aldığı, okul içindeki eğitimin öğretmenler, okul dışındaki eğitimin ise Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri tarafından verildiği belirtilen raporda, okul içi eğitim için öğretmenlere ek ders karşılığında ücret ödendiğine, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne ise öğrenci başına aylık bin liraya yakın ödeme yapıldığına işaret edildi.

MEB’in yönetmeliğinde “normalin altında zekâ/sınır zeka” tanımı bulunmadığı, bu nedenle bazı RAM’larda, bu zekâya sahip çocuklara “hafif zekâ geriliği” raporu verildiğine dikkat çekilen raporda, RAM’lardaki farklı uygulamalardan ötürü yüzde 13.59’luk dilimde yer alan sınır zeka olan bireylerin, bir alt gruba dahil edildiği ve özel eğitime gereksinim duyan bireylerin oranının yüzde 15.86’ya çıkarıldığı belirtildi.

‘BİLİMSEL DEĞİL’

Bu uygulama nedeniyle öğrencilerin, hafif düzeyde zihinsel engele sahip olmamalarına karşın bu şekilde etiketlendikleri kaydedilen raporda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne öğrenci başına devlet tarafından yapılan ödeme nedeniyle de bu merkezlerin haksız maddi kazanç sağladığı aktarıldı.

Sınır zekâya sahip çocukların özel eğitim kapsamında yer almadığı, bu çocukların biraz daha geç öğrenmesine karşın sınıf içi uygun yöntem ve teknikler uygulandığında öğrenim kademelerinde ilerleyebildiği vurgulanan raporda, “Eğer çocuk bir kere ‘hafif zihinsel yetersizlik’ olarak tanımlanırsa, bundan sonraki okul hayatında bu etiketleme devam edecektir ve bunun olumsuz sonuçlarını ömür boyu taşıyacaktır. O nedenle sınır zekâda olan çocukların dosyasına ‘gelişimi risk oluşturan çocuklar’ ifadesi yazılmalı ve mümkün olduğunca bu çocuklar tekrar RAM’lara gönderilmemeli. Gerekli eğitim öğretim düzenlemeleri okullarda yapılmalı.

MEB, sınır zekâda bulunan bu çocukların etiketlenmesine izin vermemeli. Okuldaki uygulamalarla giderilebilecek öğrenme eksikliklerinin özel eğitim merkezleri tarafından giderilmeye çalışılması hem bilimsel olmamakta hem de ülke ekonomisinin haksız kullanımına yol açmakta” denildi.