Binlerce genç işsizlikle boğuşurken AKP’lilerin çocuklarına bütün kapılar açılıyor

02 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Üniversite mezunu binlerce genç işsizlikle boğuşurken, kamu kurumları iktidar mensubu siyasilerin yakınlarıyla doldurulmaya devam ediliyor. Kamuda istihdam için girdikleri sınavlardan yüksek puan alanlar mülakatlarda elenirken, AKP’li yöneticilerin birinci derece yakınları ve akrabalarına bütün kamu kurumlarının kapıları sonuna kadar açılıyor.

Eski AKP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arzu’nun iki çocuğunun Ankara’da TRT’de, bir çocuğunun ise Diyarbakır’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde işe alındığı ortaya çıktı. Gazetemize konuşan baba Arzu, Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı görevini şu an yapmadığını belirtti. Arzu, kamuya yerleştirilen 3 çocuğunun üniversite mezunu ve İngilizce bildiklerini belirtti.

Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde işe alınan oğlu ile ilgili konuşan baba Arzu, “Sur’daki olaylarda şehir yıkıldı. Buna ilişkin çevre ve şehircilik müdürlüğü alımlar yaptı. Mimar da lazımmış. Mimarı bulamadılar. Benim oğlum bu pozisyona alındı. Şehirde tahribatlar oluşmuş. Bombalar atılmış. Halen patlamayan bombaların olduğu yerde kim 2 bin 500 TL’ye çalışmak ister? Kim gider oraya? Benim çocuğum başka bir firmada çalışıyordu. Ama birinin gidip o bölgede çalışması gerekiyordu. Ben eşime dahi söylemeden oğlumu orada çalıştırdım. Oğlum taşeron olarak girdi, sonrasında kadroya alındı. Halen 3 bin TL’ye çalışıyor” dedi.

‘YÜZLERCE ŞİKÂYET’

Diğer 2 çocuğunun TRT’de çalışmasına yönelik ise Arzu şunu söyledi: “TRT’de oğlum taşeron olarak çalışıyordu. Sonra kadro gibi bir şey yapıldı galiba. Maaşları çok az. Her an ayrılabilir görevinden. Gözleri çok yoruluyor. Oğlum Ankara’da çalışırken TRT Kurdi spiker arıyordu. Oğlum, kızımı önerdi. Kızım öylelikle alındı. Haberlerin seslendirmesini yapıyor. TRT Kurdi’de tek yüksek lisanslı kişi benim kızımdır. Bizimle ilgili yüzlerce şikâyet yapıldı. Benim şirketlerim var ama siyasette olmama rağmen asla resmi işlere girmedim. Çocuklarımın 3 bin TL’ye ihtiyacı zaten yok. Ben halen AKP üyesiyim. O parti için ölüme de giderim. Bizi size şikâyet edenler AKP’li. Bizler Ak Partiliyiz.”