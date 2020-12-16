Binlerce imam, müezzin ve öğretici mahkemelere başvuracak

16 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam, müezzin ve Kuran kursu öğreticisi 27 bine yakın 4-b sözleşmeli çalışan olduğu bilgisini paylaşan Ünal, “Bunlardan 9 bin 500’ü çıkan bir yasayla, bulundukları yerde 4 yıl görev yaptıktan sonra doğrudan kadroya alınmış olacak. Fakat 2019 öncesi çalışmaya başlayan 17 bin kişi bu kanuna tabi olmadı. Şimdi bu 17 bin kişi mahkemeye gitmeye başladı” dedi.

Mahkemelerin bazı personeller için sonuç vermeye başladığını aktaran Ünal, “10 arkadaşımız mahkeme kararıyla kadrolu oldu. 17 bin kişi de kurumlarına müracaat edip mahkemelere başvuruyor. Benzeri durumda 9 bin kişi kadar da Sağlık Bakanlığı’nda var” dedi.

‘MEKTUP YAZDIK’

Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanı ve Adalet Bakanı’na mektup yazdıklarını belirten Ünal, “Adalet Bakanımıza yazdığımız mektupta bu konuyu kabinede gündeme getirmesini istedik. Bu arkadaşlarımız bir maddeyle kadroya geçebilir. Salgın ortamında insanları mahkemelere götürüp bulaş riskini artırmamak gerekiyor” dedi.

AKP ve MHP grup başkanvekillerine de dosyalarını sunduklarını söyleyen Ünal, “Bizim esas derdimiz kamudaki tüm sözleşmelilerin kadroya geçmesi ama şu an acil olarak mahkemeden önce devleti yönetenlerin bir kanun düzenlemesini yapıp bu personeli kadroya geçirmesi elzem. Artık ertelenmemeli” dedi.