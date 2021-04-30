BioNTech, 12-15 yaş arasında aşı kullanımı için EMA’ya başvurdu

30 Nisan 2021 Cuma, 16:08

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında farklı yaş aralıkları üzerinde aşı çalışmaları sürdürülürken, ortaklaşa korona virüs aşısı üreten ABD’li ilaç devi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech çalışmalarını bir adım daha ileri taşıdı.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen Covid-19 aşısının 12-15 yaş arasındaki çocuklarda da kullanılabilmesi için Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı’na (FDA) başvuru yapıldığı bildirildi.

TALEPTE BULUNDU

Aşının güvenli ve etkili olduğunun 2 bin 260 kişinin üzerinde yürütülen çalışmanın sonucuna dayandırıldığı, aşıya yönelik mevcut acil durum kullanım onayının 12 ila 15 yaş arasındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesi için talepte bulunulduğu belirtildi.

Pfizer/BioNTech, geçtiğimiz 9 Nisan’da ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) aşının acil kullanım yetkilerinin 12-15 yaş arası çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesini istemişti. Söz konusu aşı, 27 ülkeden oluşan AB’de aralık ayında 16 yaş ve üstü herkes için kullanım onayı verilmesi ile EMA’nın yeşil ışık yaktığı ilk aşı olmuştu.