Biontech aşısını yapacak hastaneler belli oldu

02 Nisan 2021 Cuma, 10:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Biontech aşılarının bugün uygulamaya başlayacağını açıklamasının ardından, önceki akşam hangi hastanelerde Biontech aşılarının yapılacağı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, aşılar tüm Türkiye’de toplam 138 hastanede yapılacak ve her ilde aşı olunabilecek. İstanbul’da; Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde aşı olunabileceği belirtildi. Ankara’da ise, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi’nde Biontech aşısı olunabileceği belirtildi. İzmir’de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Urla Devlet Hastanesi’nde; Eskişehir’de de Şehir Hastanesi’nde bu aşıların yapılabileceği aktarıldı. Aşının salgının tavan yaptığı Samsun’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacağı öğrenildi. Aşıyı olmak isteyen ve sırası gelen yurttaşlar, yine e-devlet ve e-nabız üzerinden ya da “Alo 182” hattı üzerinden randevu alabilecek. Yurttaşların Biontech aşısı olmak istediklerini randevu sırasında belirtmeleri gerekecek.

