BioNTech ile Türkiye anlaştı: İşte gelecek doz miktarı...

20 Mayıs 2021 Perşembe, 13:24

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç üreticisi BioNTech, Türkiye'ye 60 milyon doz koronavirüs aşısı daha sağlanması için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladı. Aşıların tamamı bu yıl içinde teslim edilecek.

Sağlık Bakanlığı ile iki şirket arasında yapılan bu ikinci anlaşmaya göre Sağlık Bakanlığı'nın bunun üzerine 30 milyon doz daha aşı alımı için opsiyonu olacak.

Sağlık Bakanlığı'nın Aralık ayında yaptığı ilk anlaşma ile bir araya geldiğinde Türkiye böylece 120 milyon doz koronavirüs aşısı almış olacak.

Şirketlerin yayımladığı bültene göre aşıların tamamı bu yıl içinde teslim edilecek.

Açıklamada Pfizer Türkiye Ülke Müdürü Cem Açık'ın, "Bu anlaşma ile Türkiye'nin COVID-19 aşılama çalışmalarının daha da ilerleyeceğini ümit ediyoruz. Pfizer, Türkiye'de kamu sağlığına katkı sağlamaya kararlıdır ve küresel salgına karşı BioNTech gibi bir ortağa sahip olmaktan gurur duymaktadır" ifadesi yer aldı.

Günde 1 milyon dozun üzerinde aşı yapabilme kapasitesi olan Türkiye yeterli aşı bulunamadığı için aşılama hızında kapasitesinin çok gerisinde kaldı.

Aşılama çalışmaları Ocak ayında başladığında günde 800,000 kişiye kadar çıkan aşılama hızı daha sonra geriledi. Aşılamanın başlangıcından bu yana geçen 127 güne bakıldığında her gün ortalama 122,000 kişi ilk doz aşısını olurken, ikinci doz dahil olmak üzere toplam günlük aşılama ortalaması 212,000 oldu.

BAKAN KOCA YAZ SONUNA KADAR 90 MİLYON DOZ AŞININ GELECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 milyon doz BioNTech aşısının haziranda geleceğini, temmuz, ağustos ve eylül boyunca Türkiye’ye 60 milyon doz daha BioNTech aşısının teslim edileceğini açıklamıştı.

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