BioNTech-Pfizer 12-15 yaş aralığı için etkinlik oranını açıkladı
BioNTech-Pfizer, Covid-19 aşısının 12-15 yaş aralığında yüzde 100 etkili olduğu belirtildi. Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, çocuklar için aşılamanın önümüzdeki okul yılından önce başlamasını umulduğunu belirtti.
Pfizer-BioNTech, geliştirdikleri Covid-19 aşısının 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda koruma sağladığını duyurdu. Sonuçlara göre, çocukların gelecek okul yılından önce aşılanabileceği açıklandı.
Reuters'ın haberine göre, Pfizer'ın 12 - 15 yaş arasındaki 2 bin 260 gönüllü çocukla yapılan klinik denemelerde, aşının semptomik vakalara karşı yüzde 100 etkili olduğu belirtildi. Ciddi yan etki görülmediği de aktarıldı.
Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, çocuklar için aşılamanın önümüzdeki okul yılından önce başlamasını umulduğunu ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil kullanım onayı almayı planladıklarını söyledi.
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