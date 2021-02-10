BioNTech’in koronavirüs aşısının Almanya'da üretimine başlandı
Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in koronavirüs aşısının Almanya’da üretime başladığı duyuruldu.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Almanya'da da üretimine başlandığı bildirildi.
BioNTech firmasından yapılan açıklamada, aşı üretimine başlanan Marburg kentindeki tesislerde bu yılın ilk yarısında 250 milyon doz aşı üretileceği ve ilk aşıların nisan başında teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.
BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.
MUTASYONA KARŞI ETKİLİ
Pfizer ile BioNTech koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğunu duyurmuştu.
Açıklamada, BioNTech ve Pfizer, mutasyona uğramış virüsün halihazırda uygulanmaya başlanan aşıyı etkisiz kılacağına ilişkin kanıt ortaya çıkarsa buna yanıt vereceklerini de hatırlatılmıştı.
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