BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci’den üçüncü doz açıklaması

Pfizer ile koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, aşıda üçüncü dozla ilgili açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 12:04
BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci’den üçüncü doz açıklaması
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Pfizer CEO'su Albert Bourla’nın salgınla mücadelede bağışıklığı artırmak için aşıları tamamlanmış kişilere 12 ay içerisinde üçüncü doz aşı yapılabileceğini söylemesinin ardından koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci CNBC’de açıklamalarda bulundu.

Türeci, büyük olasılıkla iki dozluk Covid-19 aşısının üçüncü dozuna ihtiyaç duyulacağını söyledi. Türeci açıklamasında, "Virüse karşı aşının sağladığı bağışıklık zamanla azalıyor. İnsanların mevsimsel gripte olduğu gibi her yıl koronavirüse karşı aşılanması gerekecek" dedi.


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