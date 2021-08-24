BioNTech’in onay almasının ardından Fauci diğer aşılar için bekleneni açıkladı

24 Ağustos 2021 Salı, 16:08

ABD'nin bulaşıcı hastalıklar konusundaki en yetkili uzmanı Anthony Fauci, Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının ABD Gıda ve İlaç Kurumu'ndan (FDA) tam onay almasının ardından başka Covid-19 aşılarının da yakında kurumdan onay almasını beklediğini açıkladı.

Fauci, aşıların 12 yaş altı çocuklarda kullanımı için onayın en erken sonbahar ortasında onay verilmesini beklediğini söyledi.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN ONAYLANMASI BEKLENİYOR

Aynı zamanda ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başkanı Fauci, MSNBC'ye yaptığı açıklamada Moderna'nın ve Johnson & Johnson'ın da birkaç hafta ile bir ay arası bir sürede FDA onayı almasını beklediğini belirtti.

Fauci, NBC News kanalının "Today" programına yaptığı açıklamada Pfizer ve Moderna aşısının daha küçük çocuklar için de tatil sezonu öncesi FDA onayı alması için şansı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki sonbaharın sonlarına ve kışın başına doğru verilecektir" dedi.