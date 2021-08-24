BioNTech’in onay almasının ardından Fauci diğer aşılar için bekleneni açıkladı
Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray Tıp Danışmanı Dr. Anthony Fauci, ABD gelecek haftalarda başka koronavirüs aşılarına da onay vereceğini açıkladı.
ABD'nin bulaşıcı hastalıklar konusundaki en yetkili uzmanı Anthony Fauci, Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının ABD Gıda ve İlaç Kurumu'ndan (FDA) tam onay almasının ardından başka Covid-19 aşılarının da yakında kurumdan onay almasını beklediğini açıkladı.
Fauci, aşıların 12 yaş altı çocuklarda kullanımı için onayın en erken sonbahar ortasında onay verilmesini beklediğini söyledi.
KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN ONAYLANMASI BEKLENİYOR
Aynı zamanda ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başkanı Fauci, MSNBC'ye yaptığı açıklamada Moderna'nın ve Johnson & Johnson'ın da birkaç hafta ile bir ay arası bir sürede FDA onayı almasını beklediğini belirtti.
Fauci, NBC News kanalının "Today" programına yaptığı açıklamada Pfizer ve Moderna aşısının daha küçük çocuklar için de tatil sezonu öncesi FDA onayı alması için şansı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki sonbaharın sonlarına ve kışın başına doğru verilecektir" dedi.
Video Haberler
- Taciz ettikleri eczacı kadının kocasına saldırdılar
- Kız çocuklarının kavgasını kayda alıp bu yanıtı verdi
- Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralı
- Dev asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı
- Kaza geliyorum dedi, maganda o anları böyle kaydetti
- İstanbul için büyük tehlike kapıda
- A-101'de skandal görüntüler!
- Araçlarla yarışan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı
- Belediye kendi kazdığı çukura düştü
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor
- Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a 'aşı' yanıtı
- AKP'nin İYİ Parti ve HDP planı
- Sedat Peker'in hesabı kapatıldı
- Üniversiteden 'Taliban öğrenci' açıklaması
- Cüneyt Arkın'ın açıklamalarına sert tepki
- İşte partilerin son oy oranları ve risk analizleri