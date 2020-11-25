Bir annenin kucağında evladı öldürülür mü?

25 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Aslıhan'ın mücadelesini annesi Şule, Şahime'nin mücadelesini ise ablası Hazel sürdürüyor. İkisi de Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile yürüyor. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Av. Nilda Baltalı, kendilerine ulaşan kadınlara yılmadan, pes etmeden mücadele etme sözü verdiklerini belirterek, “Aslıhan ve Şahime hayatlarını değiştirmek için çok çabaladılar. Davalarını savunmak bizim için bir onurdur. Hep birlikte boyun eğmeden şiddete karşı mücadelenin içindeyiz. Kadınlara çağrımızdır, buradayız. Bize ulaşın” dedi.

“KOLLUK KUVVETLERİ BİZE KARŞI HEP ÜÇ MAYMUNU OYNADI”

“Ali’nin abisi savcı olduğu için kolluk kuvvetleri bize karşı hep üç maymunu oynadı” diyen Aslıhan’ın annesi Şule Birçek, “Kızım Ali tarafından ölümle tehdit edildiği için çocuklarıyla beraber kadın sığınma evine gitti. Ali’nin savcı abisi, kızımın kaldığı sığınma evinin adresini kardeşine verdi. Kızımın öldürülmesi için devletin savcısı makamını kullandı. Ali, kumar borcu yüzünden kızımı ve çocuklarını başka erkeklere borç para almaları için gönderiyordu. Kızımı öldürmeden 4 gün önce sokak ortasında yakaladı ve boğazına bıçak dayadı. O gün polis tarafından kurtarıldı. Ancak kızımın boğazına bıçak dayayan adamı bir gün bile gözaltına almadılar. Uzaklaştırma kararına rağmen Ali, evin önüne geliyordu. Biz de polisi arıyorduk. Polis bana, ‘bizim elimizden bir şey gelmez’diyordu. 9 Haziran günü Ali ambulansı arayıp ‘benim annem açık kalp ameliyatı oldu şuan iyi değil, bende evde değilim’ diyerek evin adresini veriyor. Kızımla balkonda otururken mahalleye ambulans geldi. Sağlık görevlileri bana ‘size geldik’ deyince, ‘bende yanlışınız var biz aramadık’ dedik. Sonra sağlık görevlileri apartmana girdi ve herkese sormaya başladı. Bende o sırada kapıyı açmamla beraber Ali eve girdi. Önce beni bıçakladı, sonrada çocuklarının gözleri önünde kızımı öldürdü. Karşı komşumuz da bizi kurtarmak için Ali’nin elindeki bıçağı almaya çalıştı. Ancak zavallı kadın da yaralandı. Ali ve ailesi kızımı öldürmek için plan yaptı. Niye tutuklamadınız? Kızımın öldürülmesini mi beklediniz? Kızımı planlı bir şekilde öldüren Ali ve ailesinin hak ettiği cezayı alana kadar mücadele edeceğim” diye konuştu.

“BİR ANNENİN KUCAĞINDA EVLADI ÖLDÜRÜLÜR MÜ ?”

Şahime’nin ablası Hazel Tekin kardeşinin öldürüldüğüne tanık olduğunu söyleyerek, “2 Aralık’ta çocukların velayet davası var. Şuan çocuklar annelerini öldüren babanın ailesinin yanında. Çocuklar sürekli arayıp, ‘teyze bizi o katillere vermeyin’ diye ağlıyor. 17 Ağustos’ta barışma isteğiyle kardeşimi köye götürdü. Bu adam zaten kardeşimi başka bir kadın için boşadı. Kardeşimi öldürmeden bir gün önce beni aradı, ‘köye gel kardeşinle barıştık’ dedi. Annemle otogar karşılaştım. Meğer bu adam annemi de köye çağırmış. Cinayeti işleyeceğinden ailesinin de haberi de vardı. Bu adam kardeşimi öldürmeden önce avukatını arayıp kaç yıl yatarım diye sormuş. En fazla 15 yıl yatacağını öğrenince kardeşimi öldürmeye karar vermiş. Annemle beraber kız kardeşimin kaldığı eve gittik. Kardeşimi sabaha kadar dövmüş. Aramızda tartışma çıktı. Hulusi, avcı olduğu için silahla gezerdi. Birden silahı da alıp evden gitti. Kısa bir süre sonrada gizlice eve geldiğinde kardeşimi tüfekle vurdu. 5 dakika önce yüzünü kuzum diye sevdiğim kardeşimin yüzü paramparça olmuştu. Annem ise o an ölen kızının bedenine sarılarak ağlıyordu. Bu adam kardeşimi öldürüp ‘yat gari artık mezarda’ diyerek kahkaha atarak gitti. Kardeşimi öldürdüğünü görmemiz için bilerek beni ve annemi köye çağırdı. Bizim yaşadığımız bu acıyı kimse yaşamasın. Kardeşimi öldürdükten sonrada ev sahibinin oğlunu öldürdü. Bu adam kardeşimi döverken, birkaç kez ev sahibinin oğlu kardeşimi kurtarmış. O yüzden de ona bir kin beslemiş. En ağır cezayı alması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Kadınları artık öldürmeyin. Bizim acımızı tahmin bile edemezsiniz. Bir annenin kucağında bir evladı öldürülür mü?” ifadelerini kullandı.