Bir Avro’ya izolasyon

05 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Çevreci, yeşil bir dünya için eylemler her geçen gün artıp kimi ülkede küresel ısınmaya karşı güçlü mücadele başlatılırken konu dünya siyasetine de yön veriyor. Bunun son örneği Fransa’da geçen hafta yapılan yerel seçimlerde görüldü. Fransa tarihinde ilk kez Yeşiller Partisi ya da desteklediği isimler ülkenin kimi önemli büyük şehirlerinin belediye başkanlıklarını kazandı. Sonuç yeterli olmasa da yine de umut verici...

Küresel ısınmayla daha etkili bir şekilde mücadele etmek için Paris, 2015 yılında önemli bir zirveye ev sahipliği yapmıştı. BM bünyesinde 195 ülkeden liderlerin de katılımıyla düzenlenen Paris İklim Zirvesi’nde küresel ısınmaya karşı tarihi bir uzlaşıyı varılmıştı. Küresel ısınmayla mücadele için 200 milyar Avro’luk bütçe ayrılmıştı. Hedef ilk beş yıl içinde hava sıcaklığını iki derece aşağı çekmekti. Ne kadar yol alındığı ise tartışmalı... Dünyayı en çok kirleten sanayileri barındıran ABD’nin, Trump yönetimiyle birlikte Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararını da hatırlamakta fayda var.

DEVLET DESTEĞİ

Fransa’da oluşturulan bütçenin bir kısmı, konutların daha çevreci olması, enerji-ısı tasarrufu için kullanılıyor. Devlet bu çerçevede izolasyonu olmayan konutlara ücretsiz destek veriyor. Paris zirvesinden 2 yıl sonra devlet, ilk olarak izolasyonu olmayan konutların çatı yalıtımı ile mantolama masraflarını üstlenme kararını aldı. Ardından mücadelenin yetersiz olduğu düşünülerek 2019 yılında yeni bir enerji yasası daha yürürlüğe konuldu.

Bu, konutlara yeni nesil ısıtma sistemlerinin yerleştirilmesine ilişkin masrafların da devlet tarafından karşılanmasını kapsıyor. Uygulamanın başlamasından bu yana ise telefonlarımız bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerden gelen çağrılarla dolu. Telefonu açtığınızda size gelişmiş, çevreci sistemler konusunda bilgi verirken tüm masrafların devlet tarafından karşılanacağını, cebinizden ise sadece bir Avro çıkacağını anlatıyorlar. Bu yoğun telefon aramaları koronavirüsün ilk çıktığı dönemlerde susmuştu, şimdilerde yine arayan arayana...

Kuşkusuz bu kez virüs kâbusuyla birlikte birçoğumuz doğanın önemini daha da farkına vararak enerji tasarrufu, yeşil teknolojiye daha bir ilgiliyiz. Paris’in yoğun trafik ve gürültüsünden uzaklaşmak için şampanyanın memleketi sayılan Şampanya Bölgesi ailecek kaçış noktamız. Buradaki evin izolasyonunu yaptırmak için biz de bir şirketle randevulaşıyoruz. Görüştüğümüz şirket sahibiyle sohbette onun Türk kökenli olduğunu öğreniyoruz. Yakup, uzun yıllar önce Iğdır’dan kaçak yollardan gelip Fransa’ya yerleşmiş. Zorlu süreçlerle birlikte zaman içinde gerekli izinlerini almış, ardından da kendi şirketini kurarak ticari hayata adım atmış. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle işleri yoğun. Çalıştıracak eleman bulamamaktan yakınıyor. Fransa’daki yaşamından memnun olsa da gözünde memleket özlemi var...

YENİ NESİL SİSTEMLER

Sohbetimizden sonra işe dönüyoruz. Elinde dijital bir metre, evin dört bir yanını ölçtükten sonra toplam fiyatın 12 bin Avro olduğunu, bu masrafın tamamen devlet tarafından karşılanacağını anlatıyor. Birkaç hafta süren çalışma sonunda evin izolasyonu tamam. Tek sayfalık bir evrakı imzaladıktan sonra sembolik olan bir Avro’luk ödeme yapıyorum. Daha sonra kalorifer işleri yapan başka bir şirketle temas, ısı sistemlerinin değişikliği...

Önceleri doğalgaz ile çalışan şofben sökülerek yerine ısıyı tamamen dışarıdaki havadan sağlayan bir sistem yerleştirildi. Bu makine az miktar bir elektrik harcayarak kaloriferlere giden suyun ısınmasını sağlıyor. Yaptırdığımız bu iki büyük iş için cebimizden sadece iki Avro çıkmış oldu. Yeni yapılan konutların çoğunda da artık doğalgaz yerine yeni nesil enerji sistemleri döşeniliyor. Fransa yıllık 43 milyon 770 bin metre küp doğalgaz kullanımıyla dünya sıralamasında Türkiye’nin ardından 23. sırada. Fransa, doğalgazın yüzde 85’ini Cezayir’den temin ediyor. Şimdi hayata geçirilen yeni nesil enerji sistemi sayesinde ilerki yıllarda doğalgaz ihtiyacını oldukça aşağılara çekerek ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamış olacak.

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