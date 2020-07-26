Bir ayda 12 rahibe koronavirüse bağlı olarak yaşamını yitirdi

26 Temmuz 2020 Pazar, 12:00

Michigan eyaletinde Felician Manasıtırı mensubu 12 rahibe son bir ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti.

Söz konusu rahibelerin yaş aralığının 69-99 arasında olduğu belirtildi.



NTV'nin haberine göre, Felician Manastırı tarafından temmuz ayı başında, "Koronavirüse yakalanan bazı rahibeler solunum sorunları ve çeşitli etkilerden kurtulmak için mücadele ediyorlar" açıklaması yapılmıştı.

Koronavirüs yüzünden yaşanan ölümler, 1918 İspanyol gribinden bu yana manastırlarda yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.