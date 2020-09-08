Bir ayda 560 kadın destek istedi

08 Eylül 2020 Salı, 02:00

Rapora göre, 560 kadın uğradığı şiddet nedeniyle başvuruda bulunarak destek istedi. Raporda, başvuru oranının geçen aya göre yüzde 33 arttığı vurgulandı.

POLİSTEN ŞİKÂYET

Kadınların yüzde 21’i başvurdukları kamu görevlileri tarafından hak ihlaline uğradığını belirtti. İlk sırada yüzde 52 oranı ile polis var. En çok başvuru yüzde 26 oranı ile evli oldukları erkekler tarafından şiddete uğrayan kadınlardan geldi.