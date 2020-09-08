Bir ayda 560 kadın destek istedi
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ağustos ayı başvuru karşılama raporunu açıkladı.
Rapora göre, 560 kadın uğradığı şiddet nedeniyle başvuruda bulunarak destek istedi. Raporda, başvuru oranının geçen aya göre yüzde 33 arttığı vurgulandı.
POLİSTEN ŞİKÂYET
Kadınların yüzde 21’i başvurdukları kamu görevlileri tarafından hak ihlaline uğradığını belirtti. İlk sırada yüzde 52 oranı ile polis var. En çok başvuru yüzde 26 oranı ile evli oldukları erkekler tarafından şiddete uğrayan kadınlardan geldi.
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