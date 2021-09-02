Bir ayrılık daha! Fenerbahçeli Caulker'in anlaştığı kulüp belli oldu

Kayserispor Fenerbahçe'den Steven Caulker'ın transferi için hem kulübü hem de oyuncu ile anlaşma sağladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 15:48
Bir ayrılık daha! Fenerbahçeli Caulker'in anlaştığı kulüp belli oldu
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Süper Lig takımı Kayserispor stoper transferi için düğmeye bastı. 

Kayseri ekibi, Fenerbahçe'den Steven Caulker'ın transferi için hem kulübü hem de  oyuncu ile anlaşma sağladı.

Steven Caulker'ı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da istemiş ve resmi teklif yapmıştı. 

29 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. 


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