‘Bir Baba Hamlet’ yeniden sahnede

17 Ağustos 2021 Salı, 04:00

İki farklı cast ile sahnelenen “Bir Baba Hamlet”te Şevket Çoruh’a, ağustos ayı boyunca Günay Karacaoğlu eşlik edecek.

Oyunun ekibi oyunu şu sözlerle anlatıyor: “Oturun yanımıza. Size bir rezillik anlatacağız. Ama öyle böyle değil. Hazır olun. Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkâr oyuncu, gözlerine Shakespeare’in başyapıtı Hamlet’i kestirmiş. Cesur olduklarını söylememize gerek var mı? Keşke her şey perde arkasında kalsaydı fakat asıl hikâye burada başlıyor. Seyircinin karşısına geçerek Hamlet’i oynamaya çalışan bu ikiliden biri, Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle dilinden müzikal kelimesini eksik etmeyen bir şaşkın...”