'Bir Başkadır Ayten Alpman Chill Out Mix' albümünün yapımcısı Hakan Eren: Ayten Alpman sevmeyene rastlamadım

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:05

2012 yılında yaşama veda eden, Türk pop ve caz müziğinin ilk kadın yıldızlarından Ayten Alpman’ın, 30 yıl sonra stüdyoya girerek kaydettiği “Bir Başkadır Ayten Alpman” isimli son albümü Chill Out Mix olarak yeniden düzenlendi. Düzenlemesi Sadun Ersönmez'e ait olan albüm, yayınlandığı ilk gün iTunes’da 1 numara oldu. “Bir Başkadır Ayten Alpman Chill Out Mix 2021” albümünün prodüktörü ve yapımcısı Hakan Eren sorularımızı yanıtladı.

Albüm yayınlandığı ilk gün iTunes’da 1 numara oldu. Bekliyor muydunuz böyle bir çıkış?

Bekliyordum, evet... Albüm çıkmadan önce "Kesinlikle 1 numara olacak" dedim etrafımda albümü dinleyenlere. Ayten Alpman farkı diyorum ben buna. Ayten Alpman’ı çok seviyorlar. Hatta şöyle diyebilirim; henüz etrafımda Ayten Alpman sevmeyene rastlamadım. Böyle saygınlığı fazla, seveni çok olan önemli yorumcularımız var.

Kimler mesela?

Esmeray, Işıl Yücesoy, Hümeyra, Şenay aklıma ilk gelenler; ama birkaç isim daha çıkar. Bu isimleri sevmeyenlere pek rastlamadım. Ayten Alpman da öyle önemli bir yorumcu ve yeni jenerasyona hitap eden bir albüm var ortada. Bu iki faktör birleşince 1 numara olması doğaldı.

BİR ŞARKIYA AŞIK OLDU

Nasıl tanıştınız Ayten Alpman’la?

Ayten Alpman ile ilk tanışmam 1997 yılında oldu. 1998’de Radyo D’de radyo programına başladığım zaman üçüncü canlı yayın konuğum olmuştu. Daha sonra 1999’da Ada Müzik için yapılan Best Of albüm çalışması derken dostluğumuz ilerledi. Sahne çalışmaları yaptık ve albüm teklifi yapmaya hazırlandığım sırada "Aliye" dizisinde sözlerini Fikret Şeneş’in yazdığı "Ben Varım" şarkısı patlamıştı..

Ayten Alpman “Bir Başkadır Ayten Alpman” albümü için 30 yıl gibi epey uzun bir sürenin ardından stüdyoya girmiş. Nasıl ikna ettiniz geri dönmeye?

Benim müzik şirketim Ossi Müzik’i kurduktan sonra yapmış olduğum ilk prodüktörlük çalışmamdı. Bu albümle yeni yapımlara başladım. Benim hayalimdi Ayten Alpman’a albüm yapmak. 30 senedir stüdyoya girip albüm yapmamış önemli bir yorumcudan bahsediyoruz. Teklif ettiğimde ilk önce “Hayır” dedi. Sana öyle şarkılar bulayım Ayten’ce; ama pop caz olarak yorumla dedim, sıcak bakmadı. Albüm yapmaya ikna ettiğim şarkı daha önceleri Nükhet Duru’nun yorumladığı Seda Akay - Cenk Taşkan ortak çalışması ‘”Sesini Duyur” oldu. Aşık oldu o şarkıya ve öyle kabul etti, çalışmaya başladık.

Hakan Eren ve Ayten Alpman

'ÖNCEKİ MÜKEMMELDİ, BU DA ÖYLE OLMALI'

“Bir Başkadır Ayten Alpman” albümünün 14 yıl önce kaydedilen stüdyo kayıtları bu albümde Sadun Ersönmez tarafından Chill Out Mix olarak yeniden düzenlendi. Nasıl doğdu proje?

Orijinal ilk albüm, yapılan anketlerde Türkiye’de yayınlanmış en iyi 100 albüm arasına girdi. Caz dergileri tarafından en iyi ilk 10 albüm arasına seçildi. Önemli bir albüm var ortada yani. Gittiğim gezdiğim mekânlarda, plajlarda falan bu albümde olan şarkıları genç DJ’ler kendilerince düzenleyip, çalıyorlardı. İlk başlarda Ayten Alpman’ı çalmaları hoşuma gidiyordu; ama belli bir zaman sonra bunlar çoğalınca ve çok kötü düzenlemeler duymaya başlayınca durumu Sadun Ersönmez’e anlattım ve bu albümü genç jenerasyona adapte etmeliyiz dedim. Sadun; “Dur ben bir tane yapayım” dedi ve çıkan sonuç ikimizde hoşuna gidince kolları sıvadı. Ayten Alpman’a olan saygısı ve sevgisi onu en iyiyi bulmak için çok uğraştırdı. Bu albüm üzerine 1,5 seneden fazla çalıştı. İnanın hiç bıkmadı usanmadı. “Önceki albüm mükemmeldi bu da öyle olmalı” dedi ve başardı. Çok iyi bir aranjör ve müzisyendir Sadun Ersönmez. Biz çok uyumlu çalışıyoruz ve ortaya yine harika bir iş çıkardığı için kendisine tekrar teşekkür ediyorum.

9 şarkıdan oluşan albümde yer alan tüm şarkılar için animasyon video klipler hazırlanmış. Neden animasyon?

Ayten Alpman albümüne çalışırken Sadun Ersönmez ile yeni bir projeye daha başlamıştık. Çok yetenekli bir müzisyen olan İlker Aydemir’le tanıştırdı beni. Onun şarkılarına çalışırken İlker’in animasyonlar yaptığını keşfettim. İlker Aydemir zaten albümde Ayten’e basgitarı ile de eşlik etti. YouTube için klipler yapalım deyince İlker de çok mutlu oldu ve onu bizim birçok klibimizin yönetmenliğini yapan Gökhan Özdemir ile buluşturdum. Gökhan, senaryoları yazdı; İlker animasyonları yaptı ve Gökhan’ın kurgusunun ardından klipler ortaya çıktı. Çok güzel yorumlar alıyorum, Gökhan ile İlker’e teklifler gelmeye başladı mutlu oluyorum. Demek başarmışız.

'ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI'

www.cumhuriyet.com.tr okurları için Ayten Alpman’la olan özel bir anınızı anlatır mısınız?

Ayten Alpman’la seyahatlerim oldu.. Bodrum’a, Kıbrıs’a daha birçok yere gittik. Onunla bir albüm yaptım ve aynı stüdyoda soluduk. Benim yaptığım repertuarı seslendirdi. Daha ne olsun… Ama özel bir anı olarak şunu anlatayım: Ayten Alpman, yemek yapmayı bilmezdi. Yumurta kırmasını bile düşünün artık.. Ve albüm çalışmaları sırasında beni evine yemeğe davet etti. “Aytenciğim sen yemek yapmasını bilmezsin, nasıl olacak?” dedim. “Hayır, ben sana yemek yapacağım” dedi ve gittiğimde hayatında ilk defa yemek yapmıştı. Meğerse yemek yapıp, beni davet etmek için ders almış. Çok duygulanmış ve onurlanmıştım. Ayten Alpman, çok ama çok özel bir insandı.