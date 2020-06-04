Bir CHP'li, 2 HDP'li vekilin vekilliği düşürüldü

04 Haziran 2020 Perşembe, 15:23

TBMM Genel Kurulu'nda sürpriz bir gelişme yaşandı. CHP'li Enis Berberoğlu'nun 2018 yılında hakkında kesinleşen yargı kararı yaklaşık 2 yıl sonra sonra teamül bozularak TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Berberoğlu'nun yanı sıra HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkındaki kesinleşen yargı kararları da okunarak parlamento üyelikleri sona erdirildi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından 26. dönemde çok sayıda HDP'li vekilin parlamento üyelikleri haklarında kesinleşen yargı kararların okunmasıyla sona ermişti. 27. dönemde ilk kez bu yöntemin kullanılması muhalefetin büyük tepkisini çekti.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı fezlekelerinin gündeme alınması konusunda muhalefet partilerine son dakikaya kadar bilgi verilmedi. Genel Kurul'un açılmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Umarız günün akışı içerisinde bir talimatla işlem yapılmaz. Burada keyfi ve ihtirasa dayalı bir işlem yapılması konusunda endişe duyarız. Meclis Başkanı'na tavsiyem şudur: Kapıyı kapatmayın, istişareyi öldürmeyin, teması kesmeyin” dedi. Birleşimi yöneten AKP'li TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, gündem dışı konuşmaların ardından TBMM Başkanlığı'nun Genel Kurul'a sunuşları olduğunu bildirmesi üzerine CHP'li Altay'ın talebi üzerine usul tartışması yaşandı.

'PARLAMENTOYA BİR DARBEDİR'

CHP'li Altay, Berberoğlu'nun onaylanan cezasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru yaptığını ve sürecin hala devam ettiğini dile getirdi. Altay, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olduğu dönemde 3 anayasa hukukçusundan bu konuda Meclis'in mutaala aldığını anımsatarak AYM sürecinin tamamlanması gerektiğine işaret etti. Altay, “Bunun apar topar gelmesi parlamentoya bir darbedir. Parlamentoya bir dayatmadır. Parlamentoya bir darbedir” diye konuştu.

'İKTİDARIN HALK İRADESİYLE İŞİ KALMADI'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da yaşanan bu durumun bir iktidar darbesi olduğunu belirterek, “Bu iktidar darbecidir. Bu, iktidarın parlamentoyla, halk iradesiyle hiçbir işi kalmamıştır. 26. dönemin ardından darbeci olmaya devam edeceksiniz” diye tepki gösterdi.

AKP'LİLER ALKIŞLARLA KARŞILADI

Konuşmaların ardından tutumunu değiştirmediğini söyleyen TBMM Başkanvekili Bilgiç, CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın haklarındaki fezlekeleri Genel Kurul'da okuttu. Fezlekelerin okunması sırasında CHP ve HDP'li milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak ve slogan attı. AKP'li milletvekilleri ise 3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesini alkışlarla karşıladı.







