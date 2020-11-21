Bir çiçek türünün insanlar yüzünden evrim geçirdiği ortaya çıktı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 16:23

Çiçek, hasadın az olduğu yerlerde yeşilken çok olduğu yerlerde gri ya da kahverengi oluyor (Kolaj: Yang Niu)

Fritillaria delavayi, yaprakları yeşilden griye veya kahverengiye dönüşen çok yıllık bir bitki. Beş yılda bir her haziran ayında da çiçek açıyor.

Bitki, geleneksel Çin tıbbında 2 bin yıldan daha fazla bir süredir akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Son yıllarda fiyatının artmasıyla, insanlar daha çok Fritillaria delavayi toplamaya çalışıyor.

Guardian'ın haberine göre, Bilim insanları, Hengduan Dağları’nda binlerce yıldır bulunan söz konusu bitkinin daha önce, kendilerini kamufle eden diğer bitkiler gibi otobur hayvanlar yüzünden evrimleştiğini düşündüklerini belirtti.

Ancak Exeter Üniversitesi ve Kunming Botanik Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği çalışmanın yazarlarından Dr. Yang Niu, bitkinin bulunduğu ortamda böyle hayvanlar bulamadıklarını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Daha sonra bunun nedeninin insanlar olabileceğini fark ettik."

Bilim insanları söz konusu çalışmada, Hengduan Dağları’nın farklı bölgelerindeki söz konusu çiçeklerin bulundukları çevreyle ne kadar yakından eşleştiğini ve toplanmasının ne kadar kolay olduğunu ölçtü.

Ekip, her bölgede ne kadar hasat toplandığını tahmin etmek için yerel halkla da görüştü.

Independent Türkçe'nin haberine göre bilim insanları, bitkilerdeki kamuflaj seviyesinin hasat seviyeleriyle ilişkili olduğunu, daha fazla hasat yapılan yerlerde kendini daha iyi kamufle ettiğini keşfetti.

Verileri bilgisayarda ölçen bilim insanları, insanların, kamufle olan bitkileri bulmaya daha fazla zaman ayırdığını tespit etti. Çiçeğin yeni renklere evrimine insanların neden olduğu çünkü daha iyi kamufle olanların hayatta kalma şansının daha yüksek olduğu ifade edildi.

Exeter Üniversitesi Ekoloji ve Koruma Merkezi’nden Profesör Martin Stevens, çoğu bitkinin otobur hayvanlardan saklanmak için kendini kamufle ettiğini ancak Fritillaria delavayi’nin insanlara karşı evrimleştiğini belirtti ve ekledi:

"Yaban organizmaların renklendirilmesinde insanların bu kadar doğrudan ve dramatik bir etkiye sahip olduğunu görmek olağanüstü. Sadece hayatta kalmaları üzerinde değil evrimlerinin üzerinde de…"