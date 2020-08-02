Bir Çinli temas etmeden 71 kişiye virüs bulaştırdı

02 Ağustos 2020 Pazar, 13:40

Amerika Coronavirüs Hastalık Kontrol Merkezi'nin bir araştırmasına göre, ABD seyahatinden dönen bir Çinli hiç teması olmadan 71 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı.

NTV'nin haberine göre, virüs taşıyıcısı Çinlinin, hastalığı önce komşusuna bulaştırdığı iddia edildi. Öte yandan taşıyıcının, yüz yüze hiç görüşmediği komşusuna virüsü, apartmandaki aynı asansörü kullanarak bulaştırdığı ifade edildi. Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı.

Çinli doktorlar hastalığın ABD'den geldiğini ise, virüsün türünden anladı.

Prof Dr. Mustafa Çetiner'e göre hastalık havada 8 ile 14 dakika asılı kalabiliyor. Düz yüzeylere ve ortak kullanım alanlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Dr. Çetiner ssansör gibi sar alanlarda virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.