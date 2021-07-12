Bir cinsel taciz haberi daha! WhatsApp üzerinden taciz etti
Mersin'de yaşayan N.P.'nin görüntülerini kaydeden H.G.'ye 'müstehcenlik' suçundan dava açıldı. H.G. (23) ve yardım ettiği öne sürülen M.K. (24), hakim karşısına çıktı. Mahkemede tanık olarak dinlenen F.Ş., H.G.'nin N.P.'ye ait görüntüleri kendisine izlettiğini söyledi.
N.P., eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen H.G.'nin uygunsuz görüntülerini cep telefonu kamerasıyla gizlice çekerek, şantaj yaptığı ve ardından sosyal medya hesabından yayınladığı iddiasıyla geçen yılın haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu. H.G. hakkında, Mersin 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'müstehcenlik' suçundan dava açıldı. Davanın üçüncü duruşmasına tutuksuz sanıklar katılmazken, müşteki N.P. ile taraf avukatlar hazır bulundu.
KAFEDE OTURURKEN GÖRÜNTÜLERİ İZLETMİŞ
Duruşmada tanık olarak dinlenen H.G.'nin arkadaşı F.Ş., "2019'un aralık ayında bir mekanda otururken cep telefonundan N.P. ile olan videoyu izletti. Görüntüler sosyal medyaya düşünce de kendisinden uzaklaştım" dedi.
2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Mütalaa veren savcı, H.G. ve M.K.'nin 'Müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini istedi.
Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmak için hakkında süre istemesi üzerine duruşmayı ileri tarihe erteledi.
Cinsel taciz, bir kişinin cinsel amaçla farklı yollarla rahatsız edilmesidir. Islık çalma, takip etme, cinsel niyetle teklifte bulunma, cinsel içerikli mesaj göndermek gibi olaylar "cinsel taciz" suçları arasında olan durumlardan bazılarıdır. İzinsiz görüntü almak da cinsel tacizin türlerindendir ve cinsel niyetle vücudun tümü ya da bir kısmının izinsiz fotoğrafını / videosunu çekme gibi davranışların tamamını kapsamaktadır.
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