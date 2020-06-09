Bir Demet Tiyatro 20 yıl sonra ekranlara dönüyor

09 Haziran 2020 Salı, 09:46

20 YIL SONRA EKRANLARA DÖNÜYOR



Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Bir Demet Tiyatro 13 Haziran'da ilk bölümü yayınlanacak. Bir Demet Tiyatro ilk olarak TV ekranında 1995 yılında yayınlanmaya başladı. 1998 yılına kadar aralıksız olarak TV ekranında yayınlanan Bir Demet Tiyatro 1998 yılının ardından 6. sezonu ile 2000 yılında ekrana gelmeye başladı. Bir Demet Tiyatro 8. sezonu ile final yaptı.



OYUNCU KADROSU

Bir Demet Tiyatro'nun kadrosunda, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ozan Uygun, Engin Günaydın, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Erdal Tosun, Altan Erkekli, Şebnem Dönmez, Özge Özberk, Ata Demirer ve Pelin Körmükçü gibi isimler bulunuyor.



