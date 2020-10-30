Bir doğa parkı daha yok edildi
Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği yanıtı değerlendiren CHP Kocaeli Tahsin Tarhan, "Doğayı katleden bu tavrı anlamak mümkün değil” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin CHP Kocaeli Tahsin Tarhan’ın soru önergesine verdiği yanıtta, Kocaeli Kandıra’daki Cebeci Uzunkum Tabiat Parkı’nın doğal park statüsünü kaybettiği ortaya çıktı.
Bakan Bekir Pakdemirli, Tarhan'ın soru önergesine verdiği yanıtta, Cebeci Uzunkum Tabiat Parkı’nın doğal park statüsünün iptal edildiğini açıkladı
DOĞAYI KATLEDEN TAVIR
Pakdemirli’nin yanıtını değerlendiren Tarhan, “Bu kararla Karadeniz kıyısında 60 km kıyı şeridi olan zengin bir flora ve fauna alanı yok edilecek. Başka ülkeler ellerindeki doğal parkları göz bebekleri gibi korurken bizim Bakanlık içerisinde doğal göl ve uzun bir kıyı şeridi bulunan ormanlık bir araziyi iskana açmak için doğal sit alanı olmaktan çıkarıyor. Doğayı katleden bu tavrı anlamak mümkün değil” dedi.
EŞSİZ DOĞAL HAYATIN KALBİNDE İNŞAAT YÜKSELECEK
Cebeci Uzunkum alanındaki tahribatın bu kararın öncesine dayandığını belirten Tarhan, bölgeden yoğun bir şekilde şikayet geldiğini söyledi. Tarhan, “Park yavaş yavaş yok edilmeye başlandı. Önce kumsala atık bırakıldı ve beton bloklar yapıldı. Ardından parkın çeşitli bölgelerinden yasak olmasına rağmen ağaç kesme haberleri gelmeye başladı. Yol açma bahanesiyle yapılan yoğun ağaç kesimi ormanlık alana zarar verdi. Son olarak ise tabela söküldü. Bakanlığın verdiği yanıttan anlıyoruz ki, aslında arazide gözü olan çevrelerin bu karardan haberi var. Uzunkum Alanı doğal park statüsünden çıkarılmadan ormanlar ve kıyı şeridinde bozulma başlamış. Tüm bu adımların sonuçta nereye varacağını hepimiz biliyoruz. Bölge turizme açılacak. Eşsiz doğal hayatın kalbinde otel inşaatları yükselecek” diye konuştu.
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