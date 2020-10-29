Koronavirüs nedeniyle bugün 3 doktor hayatını kaybetti

29 Ekim 2020 Perşembe, 15:10

Türk Tabipleri Birliği (TTB), acı haberleri peş peşe verdi. Koronavirüs salgınında bir günde üç sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda; İstanbul’da görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Engin Türkmen’in, Sakarya’da görev yapan Dr. Hasan Tepeçınar’ın ve Eskişehir’de diş hekimliği yapan Dt. Burhan Yürütücü’nün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bir süredir yoğun bakım ünitesinde takip edilen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dahiliye Uzm. Dr. Engin Türkmen'i, 50 yaşında Covid-19 nedeniyle kaybettik. Üzgünüz! Ailesine, sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz. #ölüyoruz #Yönetemiyorsunuz"