Koronavirüs nedeniyle bugün 3 doktor hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Hasan Tepeçınar, Diş Hekimi Dt. Burhan Yürütücü ve Dahiliye Uzmanı Doktor Engin Türkmen'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 15:10
Koronavirüs nedeniyle bugün 3 doktor hayatını kaybetti
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), acı haberleri peş peşe verdi. Koronavirüs salgınında bir günde üç sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda; İstanbul’da görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Engin Türkmen’in, Sakarya’da görev yapan Dr. Hasan Tepeçınar’ın ve Eskişehir’de diş hekimliği yapan Dt. Burhan Yürütücü’nün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bir süredir yoğun bakım ünitesinde takip edilen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dahiliye Uzm. Dr. Engin Türkmen'i, 50 yaşında Covid-19 nedeniyle kaybettik. Üzgünüz! Ailesine, sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz. #ölüyoruz #Yönetemiyorsunuz"


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