Bir dönemin çocuk oyuncusu ölü olarak bulundu
Bir dönemin çocuk yıldızı Matthew Mindler için kayıp ihbarında bulunulmuştu. Mindler, okuduğu üniversitenin yakınlarında bir parkta ölü olarak bulundu.
Bir döneme adını yazdıran oyuncu Matthew Mindler'ın ölü olarak bulunması Amerika Birleşik Devletleri’nde gündem oldu.
Henüz 19 yaşında olan Mindler, Millersville Üniversitesi'ndeki eğitimine bu yıl başlamıştı. Geçtiğimiz perşembe günü genç oyuncu için kayıp ihbarı yapıldı.
Oğullarının çarşamba günü odasına dönmediğini öğrenen Mindler'ın ailesi daha sonra oğullarını aradı, ancak telefonlara yanıt gelmeyince aile kayıp ihbarında bulundu.
En son geçen salı günü akşam 8 civarında odasından çıkarken kampüsün kamerasına yansıyan genç oyuncunun, ertesi gün derslere de girmediği öğrenildi.
Yapılan aramalar sonucunda Mindler, kampüs yakınlarındaki Manor Township'te ölü olarak bulundu.
Genç oyuncunun ölüm nedeni henüz netleşmedi. Cesedi Lancaster Adli Tabipliği'ne götürüldü. Yapılacak incelemelerin ardından Mindler'ın ölüm nedeninin açıklanması bekleniyor.
Oyuncunun ölümünün şüpheli olup olmadığı konusunda da henüz bir açıklama yapılmadı.
MATTHEW MINDLER KİMDİR?
Matthew Mindler 2011 yılında "My Idiot Brother"da Paul Rudd, Elizabeth Banks ve Zooey Deschanel’le rol almıştı. Son oynadığı rol ise 2016'da Chad: An American Boy'daki Peter karakteriydi.
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