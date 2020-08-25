‘Bir Düş Gördüm’ Brezilya’da yarışacak
Murat Çeri’nin TRT ortak yapımı olan ilk uzun metrajlı filmi “Bir Düş Gördüm” ekim ayında Brezilya’daki 44. Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nin “Yeni Sinemacılar” bölümünde yarışacak.
Festival 22 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında yapılacak. “Bir Düş Gördüm” açılışını 5. Scandinavian Uluslararası Film Festivali’nin yarışmalı bölümünde yaptı. Yapımcılığını Filimetre Medya’nın yaptığı film, Finlandiya Helsinki’den iki ödülle döndü. Festivalde En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Kostüm Tasarımı ödülleri “Bir Düş Gördüm” filmine verildi. Filmin görüntü yönetmeni Durmuş Sorkut, kostüm tasarımcısı ise Ebru Tunçoktay.
“Bir Düş Gördüm” adlı filmin yönetmenliğini Murat Çeri üstleniyor.
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