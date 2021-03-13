Akşener'den fezleke açıklaması: HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim

13 Mart 2021 Cumartesi, 09:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk Televizyonu'nda gazeteciler Muharrem Sarıkaya, Kübra Par ve Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlanan HDP milletvekillerinin yerinde olsa istifa edeceğini söyleyen Akşener, “Ben HDP milletvekillerinden biri olsaydım, o milletvekillerinden olsaydım arkadaşlarımı toplar hadi istifa ediyoruz derdim. Çünkü istifalar Meclis’te oylanır, bakalım Cumhur İttifakı o istifaları getirip oylar mı?” dedi.

Seçimde HDP ile ittifak yapmadıklarını hatırlatan Akşener, “24 Haziran’daki ittifakta Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP vardı. HDP’nin bizimle ilgili, Iğdır ve Ahlat'ta biz aday çıkarmadık. Bizim adaylarımızın bulunduğu yerde aday çıkardı, buna bir şey demedik. Bu kanaat önderi arkadaşlar Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nı karıştırıyor. Bir tarafta HDP’yi koruduğunu iddia eden bir kesim var. Daha doğrusu Kürtleri koruyup tanzim etmeye çalışan bir kesim var, Türk olan. Kürtlere bir de parmak sallayan kesim var onlar da Türk” ifadelerini kullandı.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

AKŞENER'DEN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI SORUSUNA YANIT- VİDEO











Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya ilişkin şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda benim amacım mümkün olduğunca ülkenin önünü açmak. Kim olur, kim olmaz hiç bilmiyorum. Şu an bunun zamanı değil. Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi."

Canlı yayında konuyla ilgili yaşanan diyalog şöyle oldu:

SARIKAYA: Karşınızda karizmatik bir lider var. MHP Lideri de 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteğimi açıklıyorum' dedi.

PAR: Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak' dendi. 'Bizim için şahıslar değil sistem değişikliği önemli' dedi. Siz aday olur musunuz? İkinci turda ortak aday mı olur?

AKŞENER: 24 Haziran seçimlerini nerede eksik, nerede kusur, nerede iyi şeyler yapılmış çalışmış bir kişi oturuyor karşınızda. Partisi de çalıştı. Oradan 31 Mart çıktı. Kendimle ilgili konuşabilirim. Vatandaş bunu anlamış durumda. Çok net söylüyorum, bu kadar geziyorum.

Kendi şahsıma yönelik buradan Cumhurbaşkanlığı postu, adaylığı çıkarmak gibi bir düzeneği çalışma davranışım yok. Buradaki bütün insanlara, hepimize sorulsa 'Cumhurbaşkanı seçilmeyi ister misin'. Elbette isterim. Çok şereflidir. Ama elim o kadar iyi bir durumda ki. Çünkü adaylığa toz zerresi kadar çalışmam yoktur. Bir hedefi önünüze koyduğunuz zaman oraya varmak için herşeyi yok farz edersiniz.

Bana düşen iş şu; mümkün olduğunca ülkenin önünü açacak, insanlara nefes aldıracak bir projeyi yönetmeye çalışmak. Onun için kim olur, kim olmaz gerçekten bilmiyorum. Elbette benim de öznesi benim olmadığım yol haritası fikir uçuşturduğum bir alan, düşünce sistematiğim elbette var. Ama siyasetin çabuk tüketildiği dünyadayız biz.

Bugün x kişisi çok iyiyse yarın y kişisi öne çıkabiliyor. Benim Türkiye'ye önerim şu olur; seçmenin karşılığı olmuş, 'bununla yol yürüyebiliriz' dediği bir arkadaşla yürümesi faydalı olabileceği şeklinde. Ama ben bunu ne sayın Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu ile görüşmedim. Bugünden konuşmanın doğru olmadığına inanıyorum.



HDP İLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ DİYE SORAN OLMADI

Güneydoğu misafir olarak gördüğü kişilere son derece saygılıdır. Bir şey gördüm Hilvan’da bir beyefendi dedi ki, makulde bulun, bizi konuş, kavgadan uzak dur. Bıktık bizi konuş. Bundan çok etkilendim. Atanamayan öğretmenlerin bir bölümü Mardin’de onlar dedi ki, bu haftaki grup konuşmana bizi koy, bizi konuş. Özge isimli bir kız geldi, ben mimarım dedi, kız kardeşim öğretmen ve biz işsiziz. Kardeşi KPSS’den 88 puan almış, atama yok, burada iş yok ve ağlayarak iş istedi. Mardin merkezden buraya geldim dedi. Herkes gerilimli kavgadan bıkmışlar. HDP ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye soran olmadı.

ARKADAŞLARIMIZ SÜREKLİ GAGALANMAKTAN YORGUNLAR

Ben bunu altını çize çize anlatıyorum. Vatandaş anladı ama kendini kanaat önderi sananlar anlamıyor. Bana PKK’lı dendi daha ötesi var mı? Bizim arkadaşlarımız sürekli gagalanmaktan yorgunlar. Bu parmak sallayan son derece saygısız tavırdan rahatsızlar.

HDP BİZİM OLDUĞUMUZ YERLERDE ADAY ÇIKARDI, BİR ŞEY DEMEDİK

Biz bir ittifak yaptık. 24 Haziran’daki ittifakta Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP vardı. HDP’nin bizimle ilgili Iğdır ve Ahlat’la ilgili biz aday çıkarmadık. Bir pazarlık da yapmadık. Bizim adaylarımızın bulunduğu yerde aday çıkardı biz buna bir şey demedik. Bu kanaat önderi arkadaşlar Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nı karıştırıyor. Bir tarafta HDP’yi koruduğunu iddia eden bir kesim var. Daha doğrusu Kürtleri koruyup tanzim etmeye çalışan bir kesim var, Türk olan. Kürtlere bir de parmak sallayan kesim var onlar da Türk.

BULDAN, EŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE AZMETTİRİCİ OLDUĞUMU SÖYLEDİ

Bizim arkadaşlarımız üzüldü. 24 Haziran’da Fox Televizyonu'nda Sayın Buldan çıktı faili meçhulcü olduğumu, katil demedi de tarif etti, eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi. Genç bir kadınsınız hamilesiniz eşiniz öldürülmüş o günün içişleri bakanına, Genelkurmay başkanını, MİT müsteşarını bilirsiniz çünkü onlardan eşinizin faillerinin bulunması için onlara gidersiniz. Bilmemesi yanlış bilip bilmiyorum demesi iki kere yanlış.

DEMİRTAŞ'A NEDEN SÖZ VERDİĞİM SORULDU

Meclis başkanlığım döneminde MHP milletvekili olarak, Selahattin Demirtaş'a grup başkanvekili olarak gündem dışı söz vermiştim. Selahattin Demirtaş grup başkanvekiliydi geldiler ve bana dediler ki, neden gündem dışı söz verdiniz. Dedim ki, ben demokrasiye ve kurallara inanan birisiyim. İç tüzüğe göre sizin gündem dışı söz alma hakkınız var. Siz orada seçildiğiniz şehrin problemlerini anlatmakla yükümlüsünüz. Bana dedi ki, İngiliz demokrasisine inanıyorsunuz o zaman, yani kurallar demokrasisine.

FEZLEKE HAZIRLANANLARIN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM

Ben HDP milletvekillerinden biri olsaydım... Fezlekelerde CHP’nin ne yapacağı merak edilmedi niye biz merak ediliyoruz. Bize bir taciz var. Ben o 10 milletvekillerinden olsaydım arkadaşlarımı toplar hadi istifa ediyoruz derdim. Çünkü istifalar Meclis’te oylanır, bakalım Cumhur İttifakı o istifaları getirip oylar mı?

ÖZHASEKİ'NİN SÖZLERİ İÇİN ÖZÜR DİLENMELİ

Bizim HDP’ye karşı tutumumuz belli, tanımımız belli. HDP’nin PKK ile olan ilişki biçimine mesafe koyması gerektiğini, bu mesafeyi tescil etmesi gerektiğini, Türkiye’nin partisi olma yolunda yürümesi gerektiğini herkes söylüyor, biz de söylüyoruz. Çirkin ve pis bir dil var. Bir genel başkan yardımcısı (AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki) HDP’ye oy veren insanlara beddua etti. O insanlardan özür dilenmesi gerekiyor.

SEÇMENİ SUÇLAYAMAZSINIZ

Güneydoğu’da eğer burada yaşayan, devletin yanında saf tutmuş, şehit vermiş, itilmiş kakılmış o insanlar olmasaydı nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalınırdı. Genellemeden kaçınılmalıdır. Siyasi partilere oy veren seçmen şu veya bu şekilde oy verebilir ama suçlayamazsınız. O seçmen belki de ileride dönecek belki bu partilerden birine oy verecek onun için genelleyemezsiniz. Ben olsam istifa ederdim bakalım Meclis’e o istifalar gelip oylanacak mı oylanmayacak mı? Biz milliyetçi, demokrat kalkınmacı bir partiyiz. Bugün merkez sağ tanımına uygun bir Türkiye’de miyiz bilmiyorum. Çünkü kavramlar değişti. Babası bizi bir pencereden bakıp bizi tanımlarken oğlu çok farklı bir pencereden bakıp tanımlıyor. Kutuplaştırma var siyasette.