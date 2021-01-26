Bir fırtına uyarısı da Ankara Valiliği'nden geldi
Ankara Valiliği, kent genelinde bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Ankara genelinde bu akşam ve yarın rüzgarın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilerek, "Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelerle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.
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