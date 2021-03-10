Bir garip siyasi hırs gösterisi Denizli’nin Bozkurt ilçesinde yaşandı

10 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde “bir garip siyasi hırs gösterisi” yaşandı. AKP’li Belediye Başkanı döneminde geçirdiği kaza nedeniyle belediyeye tazminat davası açan ve 600 bin TL kazanan AKP’li muhtar, CHP’li Birsen Çelik döneminde önce taksitle tahsilatı kabul etti ardından haciz getirdi. Belediyenin önerilen taşınmazlarını kabul etmeyen AKP’li muhtar Mehmet Uygun, Çelik’in makam koltuğuna ve makam aracına haciz konularak yediemine teslim edilmesini sağladı. Haciz işlemlerini Dünya Kadınlar Günü’nde, AKP’nin İzmir Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı olan kadın bir avukatın yaptığı öğrenildi.

Denizli Bozkurt ilçesinin CHP’li kadın Belediye Başkanı Birsen Çelik’e yönelik haciz işlemleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü seçilerek yapıldı. Çelik, ilçede hacze giden gelişmeleri Cumhuriyet’e şöyle anlattı: “Hamidiye mahallemiz muhtarı Mehmet Uygun, 9 yıl önce AKP’li İbrahim Arda’nın başkan olduğu dönemde talihsiz bir kaza yaşıyor ve belediyeyi mahkemeye veriyor. 15 ay evvel dava sonuçlanıyor, 600 bin TL’lik tazminat kazanıyor. Devlet kurumları devamlılıkla yürür. Mehmet Bey’e gittik. Uzlaşalım, taksite bölelim ve ödeyelim dedik. Bir yıl önce anlaştık ve anında 100 bin TL ödeme yaptık. Fakat sonra ne olduysa bir gün bizi bir avukat aradı ve ‘Anlaşma yok, paranın hepsini tek seferde istiyoruz’ dedi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Yine Mehmet Bey’e gittik. ‘Üç arazimiz var, bedeli karşılar, onları verelim’ dedik. ‘Hayır’, dedi. Pazar yerinde çok değerli bir dükkanımız var 400 bin TL değerinde. Onu verelim kalanı da nakit ödeyelim’ dedik, yine kabul etmedi. Tamam, hepsini nakit ödeyelim ama biz küçük bir belediyeyiz, bir seferde bu kadar nakit ödeme bizi zora sokar, taksit yapıp ödeyelim dedik. ‘Yine hayır dedi.’

‘NİYET BAŞKAYDI’

Tüm önerilerinin reddedilmesinin ardından niyetin başka olduğunu anladıklarını belirten Çelik, Dünya Kadınlar Günü’nde AKP’li bir kadın avukatın hacziyle karşılaştıklarını dile getirdi. Çelik, yaşananları anlatmayı şöyle sürdürdü:

“Makam koltuğumu aldılar, bir de misafir sandalyelerini. Sonra gözlerini duvardaki Atatürk portresine diktiler. ‘Onu da istiyoruz dediler, Onu da alalım’ dediler. İşte o an niyeti anladık. Bu çerçevenin maddi değeri 10 TL. ‘Hiçbir kuvvet bu portreyi duvardan indiremez’ dedik, indirtmedik. Ardından duyduk ki, ‘Başkanın koltuğunu aldık’ diye propaganda yapıyorlar. En başından tasarlanan buydu. Bizim dönemimizde olmamış diye biz borcu reddetmedik. Bu işi yapanların hepsinin siyasi kimliğini zaten biliyoruz. Nezaket dışı ve kötü niyetli hacze gelenlere söylemek istediğim şudur: Seçimle alamadığınız bu koltuğu alın sizin olsun, güle güle oturun. Makam aracını aldınız, güle güle kullanın. Peki başedemediğiniz fikirlerimizi, sevgimizi, projelerimizi, düşüncelerimizi ne yapacaksınız?”

Bozkurt’ta güneşten enerji üreten, ilçede yaptığı baklagil tarımı ile dikkat çeken, eczacı olması nedeniyle salgınla başarıyla mücadele eden Çelik, “Bozkurt’un kızı, ablası, annesiyim ben. Bu mu beni yıldıracak? Bozkurtlular neyin ne olduğunu bilmez mi? Rabbimden içinizdeki öfkeyi almasını, ruhunuza sevgi eklemesini diliyorum. Sizin için dua edeceğim” diye konuştu.